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В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта достигло 2 156

В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта достигло 2 156 - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта достигло 2 156

Число пострадавших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 2156, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:22

2023-10-08T17:22

2023-10-08T17:34

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 2156, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав.Ранее сообщалось о 2048 раненых.По информации издания, 2156 человек были доставлены в больницы, 20 из них в критическом состоянии, 338 получили серьезные ранения, а 421 - ранения средней тяжести.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901328612.html

https://ria.ru/20231008/ssha-1901327860.html

https://ria.ru/20231008/posrednichestvo-1901324727.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон