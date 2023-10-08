В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта достигло 2 156
Минздрав: число пострадавших в Израиле из-за эскалации конфликта достигло 2 156
© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 2156, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав.
Ранее сообщалось о 2048 раненых.
По информации издания, 2156 человек были доставлены в больницы, 20 из них в критическом состоянии, 338 получили серьезные ранения, а 421 - ранения средней тяжести.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.