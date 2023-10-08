https://ria.ru/20231008/posrednichestvo-1901324727.html

Посол Израиля: еще не время для посредничества в конфликте с Палестиной

Посол Израиля: еще не время для посредничества в конфликте с Палестиной - РИА Новости, 08.10.2023

Посол Израиля: еще не время для посредничества в конфликте с Палестиной

Посол Израиля в Турции Ирит Лилиан заявила, что еще не время для посредничества в конфликте между Израилем и Палестиной, сначала должны быть возвращены... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:49

2023-10-08T16:49

2023-10-08T17:03

в мире

израиль

палестина

турция

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Посол Израиля в Турции Ирит Лилиан заявила, что еще не время для посредничества в конфликте между Израилем и Палестиной, сначала должны быть возвращены заложники и восстановлено спокойствие. "Момент для посредничества придет в другое время … мы хотим, чтобы все заложники вернулись домой и спокойствие восстановилось в Израиле и регионе. После этого мы можем говорить о посредничестве и о том, кто будет принимать участие в этом посредничестве", - приводит слова Лилиан агентство Рейтер. Посол также заявила, что силы ХАМАС не должны присутствовать в Турции или в других странах. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html

https://ria.ru/20231008/pomosch-1901318991.html

https://ria.ru/20231008/peregovory-1901318008.html

израиль

палестина

турция

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в мире, израиль, палестина, турция, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году