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В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством - РИА Новости, 08.10.2023
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17:48 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/politseyskiy-1901332209.html
В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством
В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством - РИА Новости, 08.10.2023
В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством
Сотрудник израильской полиции Мартинас Кузмицкас, имевший двойное гражданство Израиля и Литвы, погиб в бою с отрядами ХАМАС, сообщил литовский МИД. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:48
2023-10-08T17:48
в мире
израиль
россия
литва
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудник израильской полиции Мартинас Кузмицкас, имевший двойное гражданство Израиля и Литвы, погиб в бою с отрядами ХАМАС, сообщил литовский МИД. "По данным МИД, защищая Израиль от террористов ХАМАС, погиб имевший двойное гражданство и служивший в полиции Израиля Мартинас Кузмицкас. МИД выражает соболезнования семье и близким погибшего", - приводит сообщение МИД Литовское телевидение. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире, израиль, россия, литва, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Литва, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством

МИД Литвы: в Израиле погиб полицейский с израильским и литовским гражданством

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудник израильской полиции Мартинас Кузмицкас, имевший двойное гражданство Израиля и Литвы, погиб в бою с отрядами ХАМАС, сообщил литовский МИД.
«
"По данным МИД, защищая Израиль от террористов ХАМАС, погиб имевший двойное гражданство и служивший в полиции Израиля Мартинас Кузмицкас. МИД выражает соболезнования семье и близким погибшего", - приводит сообщение МИД Литовское телевидение.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильРоссияЛитваБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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