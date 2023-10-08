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В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством

В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством

Сотрудник израильской полиции Мартинас Кузмицкас, имевший двойное гражданство Израиля и Литвы, погиб в бою с отрядами ХАМАС, сообщил литовский МИД. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:48

2023-10-08T17:48

2023-10-08T17:48

в мире

израиль

россия

литва

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудник израильской полиции Мартинас Кузмицкас, имевший двойное гражданство Израиля и Литвы, погиб в бою с отрядами ХАМАС, сообщил литовский МИД. "По данным МИД, защищая Израиль от террористов ХАМАС, погиб имевший двойное гражданство и служивший в полиции Израиля Мартинас Кузмицкас. МИД выражает соболезнования семье и близким погибшего", - приводит сообщение МИД Литовское телевидение. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

израиль

россия

литва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, литва, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году