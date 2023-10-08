В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством
МИД Литвы: в Израиле погиб полицейский с израильским и литовским гражданством
© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудник израильской полиции Мартинас Кузмицкас, имевший двойное гражданство Израиля и Литвы, погиб в бою с отрядами ХАМАС, сообщил литовский МИД.
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"По данным МИД, защищая Израиль от террористов ХАМАС, погиб имевший двойное гражданство и служивший в полиции Израиля Мартинас Кузмицкас. МИД выражает соболезнования семье и близким погибшего", - приводит сообщение МИД Литовское телевидение.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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