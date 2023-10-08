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Генсек ЛАГ посетит Москву - РИА Новости, 08.10.2023
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12:17 08.10.2023 (обновлено: 12:30 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/politika-1901284511.html
Генсек ЛАГ посетит Москву
Генсек ЛАГ посетит Москву - РИА Новости, 08.10.2023
Генсек ЛАГ посетит Москву
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье с визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:17
2023-10-08T12:30
москва
в мире
лига арабских государств
россия
ахмед абуль гейт
сергей лавров
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье с визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, говорится в заявлении ЛАГ."Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье утром в российскую столицу Москву с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сообщила ЛАГ.Согласно заявлению, в рамках визита Абуль Гейта состоятся расширенные переговоры с Лавровым по ряду тем, представляющих взаимный интерес, включая региональные и международные проблемы, в особенности нынешнюю эскалацию в секторе Газа.
https://ria.ru/20231008/palestina-1901285449.html
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москва, в мире, лига арабских государств, россия, ахмед абуль гейт, сергей лавров
Москва, В мире, Лига арабских государств, Россия, Ахмед Абуль Гейт, Сергей Лавров
Генсек ЛАГ посетит Москву

Генсек ЛАГ отправился с визитом в Москву по приглашению Лаврова

© РИА Новости / Геннадий МельникГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье с визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, говорится в заявлении ЛАГ.
"Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье утром в российскую столицу Москву с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сообщила ЛАГ.
Согласно заявлению, в рамках визита Абуль Гейта состоятся расширенные переговоры с Лавровым по ряду тем, представляющих взаимный интерес, включая региональные и международные проблемы, в особенности нынешнюю эскалацию в секторе Газа.
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ
12:21
 
МоскваВ миреЛига арабских государствРоссияАхмед Абуль ГейтСергей Лавров
 
 
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