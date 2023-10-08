https://ria.ru/20231008/politika-1901284511.html

Генсек ЛАГ посетит Москву

Генсек ЛАГ посетит Москву - РИА Новости, 08.10.2023

Генсек ЛАГ посетит Москву

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье с визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:17

2023-10-08T12:17

2023-10-08T12:30

москва

в мире

лига арабских государств

россия

ахмед абуль гейт

сергей лавров

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье с визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, говорится в заявлении ЛАГ."Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье утром в российскую столицу Москву с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сообщила ЛАГ.Согласно заявлению, в рамках визита Абуль Гейта состоятся расширенные переговоры с Лавровым по ряду тем, представляющих взаимный интерес, включая региональные и международные проблемы, в особенности нынешнюю эскалацию в секторе Газа.

https://ria.ru/20231008/palestina-1901285449.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, в мире, лига арабских государств, россия, ахмед абуль гейт, сергей лавров