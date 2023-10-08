https://ria.ru/20231008/pogoda-1901373033.html

Москвичей ожидают погодные качели на следующей неделе

Москвичей ожидают погодные качели на следующей неделе - РИА Новости, 08.10.2023

Москвичей ожидают погодные качели на следующей неделе

Погодные качели ожидают москвичей на следующей неделе, начало недели выдастся холодным и со снегом, в среду распогодится, в четверг зарядят дожди и потеплеет,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T23:38

2023-10-08T23:38

2023-10-08T23:38

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Погодные качели ожидают москвичей на следующей неделе, начало недели выдастся холодным и со снегом, в среду распогодится, в четверг зарядят дожди и потеплеет, однако уже в пятницу вновь похолодает, только на выходных вернётся хорошая погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На предстоящей неделе москвичей ожидают погодные качели: неустойчивый характер погоды будет наблюдаться и в температуре, и в показаниях барометров. Сейчас наступил период настоящей осенней погоды, "окно" хорошей погоды будет лишь в среду и на выходных", - рассказал Тишковец. По его словам, в понедельник характер погоды не изменится, как и в воскресенье, мы будем находится в тыловой части циклона, куда северные ветры будут качать очередные порции холодного арктического воздуха с температурным фоном на 3-5 градусов ниже положенной нормы. Ожидаются кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ближайшей ночью в Москве температура понизится до нуля - плюс 2, в Подмосковье минус 1 - плюс 4, и завтра днем максимум плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба. "Во вторник идентичные метеоусловия, тоже тыловая часть циклона, облачно, могут появляться просветы, но пройдут кратковременные осадки с мокрым снегом. Ночью в Москве ноль - плюс 2, в Подмосковье минус 1 - плюс 4, днем плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5. Северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти - 747 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик. Собеседник агентства сообщил, что в ночь на среду и на большую часть дня в столицу заглянет гребень антициклона, благодаря чему появится "окно погоды". "В ночные часы переменная облачность, без осадков, подморозит до нуля - минус 2 в столице, по области - ноль - минус 5, на дорогах появится тонкая корка льда - автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными. Днём переменчивая облачность, преимущественно без осадков. Но уже с наступлением сумерек подберется тёплый фронт очередного Атлантического циклона, который грозит нам резким ухудшением погодных условий. Температура чуть повысится - в Москве плюс 5 - плюс 7, по области плюс 3 - плюс 8, вечером начнутся небольшие дожди", - отметил Тишковец. Метеоролог рассказал, что самым ненастным днём на неделе будет четверг. "Мы вслед за тёплым фронтом окажемся в теплом секторе Атлантического циклона. Сутки будут лить обложные дожди, усилится ветер - юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывистый. Но тем не менее это будет самый тёплый день - всплеск тепла до плюс 2 - плюс 7 в ночные часы, днём плюс 8 - плюс 13 градусов, то есть мы превысим норму октября", - рассказал он. Синоптик подчеркнул, что это потепление будет кратковременным, поскольку уже в пятницу вновь холодный фронт циклона прорвется в Центральную Россию, затягивая за собой клин холодного воздуха полярного происхождения. Будет облачно, с прояснениями, кратковременные ливневые дожди, температура начнёт понижаться - ночью и днём будет плюс 3 - плюс 8. "С наступлением выходных к нам пожалует антициклон. Небо разъяснится, осадки прекратятся, ночью минус 1 - плюс 4, днем потепление до плюс 6 - плюс 11. Мы вернёмся в климатическое русло октября", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20231008/sneg-1901367754.html

https://ria.ru/20230930/dorogi-1899614253.html

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии