https://ria.ru/20231008/pogoda-1901348360.html
Москвичей предупредили о возможной гололедице
Москвичей предупредили о возможной гололедице - РИА Новости, 08.10.2023
Москвичей предупредили о возможной гололедице
Гололедица возможна ночью и утром в понедельник в Москве, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:56
2023-10-08T19:56
2023-10-08T19:56
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гололедица возможна ночью и утром в понедельник в Москве, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 9 октября. Ожидаются дождь, мокрый снег, усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Ночью и ранним утром возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Сообщается, что горожан просят быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров.
https://ria.ru/20231008/veter-1901340456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Москвичей предупредили о возможной гололедице
В понедельник в Москве ожидаются дождь, снег, сильный ветер, возможна гололедица