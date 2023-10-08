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Москвичей предупредили о возможной гололедице - РИА Новости, 08.10.2023
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19:56 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/pogoda-1901348360.html
Москвичей предупредили о возможной гололедице
Москвичей предупредили о возможной гололедице - РИА Новости, 08.10.2023
Москвичей предупредили о возможной гололедице
Гололедица возможна ночью и утром в понедельник в Москве, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:56
2023-10-08T19:56
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гололедица возможна ночью и утром в понедельник в Москве, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 9 октября. Ожидаются дождь, мокрый снег, усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Ночью и ранним утром возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Сообщается, что горожан просят быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Москвичей предупредили о возможной гололедице

В понедельник в Москве ожидаются дождь, снег, сильный ветер, возможна гололедица

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационный экран с предупреждением о гололедице. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гололедица возможна ночью и утром в понедельник в Москве, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.
«
"По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 9 октября. Ожидаются дождь, мокрый снег, усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Ночью и ранним утром возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что горожан просят быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Москвичам посоветовали не выходить на улицу из-за ветра
Вчера, 19:06
 
ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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