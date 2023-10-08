https://ria.ru/20231008/pogoda-1901348360.html

Москвичей предупредили о возможной гололедице

Москвичей предупредили о возможной гололедице - РИА Новости, 08.10.2023

Москвичей предупредили о возможной гололедице

Гололедица возможна ночью и утром в понедельник в Москве, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:56

2023-10-08T19:56

2023-10-08T19:56

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гололедица возможна ночью и утром в понедельник в Москве, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 9 октября. Ожидаются дождь, мокрый снег, усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Ночью и ранним утром возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Сообщается, что горожан просят быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров.

https://ria.ru/20231008/veter-1901340456.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, департамент транспорта г. москвы