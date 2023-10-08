https://ria.ru/20231008/pogoda-1901269935.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.10.2023

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, низкое давление и не выше плюс 5 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:08

2023-10-08T10:08

2023-10-08T10:08

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, низкое давление и не выше плюс 5 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона над Костромой, куда продолжится поступление новых порций арктического холода и ливневых осадков, постепенно переходящих в смешанное агрегатное состояние в виде дождя с мокрым снегом", - рассказал Тишковец. По его словам, при зарядах снега ожидается кратковременное ухудшение видимости до 500-1000 метров. "Это будет самым холодным днем с начала текущего сезона при температурном фоне на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Природа по климату перенесет жителей Центральной России на 3 недели вперед. Кроме того, сохранится сильный ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, что является штормовыми показателями и эквивалентно давлению воздушного потока силой около 30 килограммов на квадратный метр с высокой вероятностью падения деревьев и различных конструкций", - рассказал синоптик. Он отметил, что при такой ветреной погоде и высокой влажности воздуха в ощущениях будет казаться, что на улице минус 1 - минус 3. "В Москве облачно, ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 3 - плюс 5 градусов, по области плюс 1 - плюс 6, вечером похолодание. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 726 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20231008/davlenie-1901263148.html

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец