https://ria.ru/20231008/pogoda-1901269935.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.10.2023
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, низкое давление и не выше плюс 5 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:08
2023-10-08T10:08
2023-10-08T10:08
погода
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044266_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_0fd7711166f3b2c4ba9e8aa36865549b.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, низкое давление и не выше плюс 5 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона над Костромой, куда продолжится поступление новых порций арктического холода и ливневых осадков, постепенно переходящих в смешанное агрегатное состояние в виде дождя с мокрым снегом", - рассказал Тишковец. По его словам, при зарядах снега ожидается кратковременное ухудшение видимости до 500-1000 метров. "Это будет самым холодным днем с начала текущего сезона при температурном фоне на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Природа по климату перенесет жителей Центральной России на 3 недели вперед. Кроме того, сохранится сильный ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, что является штормовыми показателями и эквивалентно давлению воздушного потока силой около 30 килограммов на квадратный метр с высокой вероятностью падения деревьев и различных конструкций", - рассказал синоптик. Он отметил, что при такой ветреной погоде и высокой влажности воздуха в ощущениях будет казаться, что на улице минус 1 - минус 3. "В Москве облачно, ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 3 - плюс 5 градусов, по области плюс 1 - плюс 6, вечером похолодание. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 726 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20231008/davlenie-1901263148.html
https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044266_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e0aef694dff325b58141200978f79f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом и не выше плюс 5 градусов
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, низкое давление и не выше плюс 5 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона над Костромой
, куда продолжится поступление новых порций арктического холода и ливневых осадков, постепенно переходящих в смешанное агрегатное состояние в виде дождя с мокрым снегом", - рассказал Тишковец.
По его словам, при зарядах снега ожидается кратковременное ухудшение видимости до 500-1000 метров.
"Это будет самым холодным днем с начала текущего сезона при температурном фоне на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Природа по климату перенесет жителей Центральной России на 3 недели вперед. Кроме того, сохранится сильный ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, что является штормовыми показателями и эквивалентно давлению воздушного потока силой около 30 килограммов на квадратный метр с высокой вероятностью падения деревьев и различных конструкций", - рассказал синоптик.
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября
Он отметил, что при такой ветреной погоде и высокой влажности воздуха в ощущениях будет казаться, что на улице минус 1 - минус 3.
"В Москве облачно, ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 3 - плюс 5 градусов, по области плюс 1 - плюс 6, вечером похолодание. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 726 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные", - добавил Тишковец.
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму