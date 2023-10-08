https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901322683.html

Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370

Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370 - РИА Новости, 08.10.2023

Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 370, пострадали 2,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:28

2023-10-08T16:28

2023-10-08T17:35

в мире

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 370, пострадали 2,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения анклава."По данным на 16.15 (воскресенья - ред.) 370 граждан погибли, 2200 получили ранения различной степени", - говорится в заявлении минздрава Газы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901321154.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

сектор газа

израиль

россия

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Удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа, по данным Минздрава, выросло до 370, пострадали 2,2 тыс. 2023-10-08T16:28 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас