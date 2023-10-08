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Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370 - РИА Новости, 08.10.2023
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16:28 08.10.2023 (обновлено: 17:35 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901322683.html
Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370
Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370 - РИА Новости, 08.10.2023
Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 370, пострадали 2,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:28
2023-10-08T17:35
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 370, пострадали 2,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения анклава."По данным на 16.15 (воскресенья - ред.) 370 граждан погибли, 2200 получили ранения различной степени", - говорится в заявлении минздрава Газы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901321154.html
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сектор газа
израиль
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Удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа, по данным Минздрава, выросло до 370, пострадали 2,2 тыс.
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в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас
Число погибших после израильских ударов по сектору Газа выросло до 370

Число погибших после ударов ВС Израиля по сектору Газа выросло до 370

Читать ria.ru в
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 370, пострадали 2,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.
«
"По данным на 16.15 (воскресенья - ред.) 370 граждан погибли, 2200 получили ранения различной степени", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе
Вчера, 16:20
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
Вчера, 16:15
 
В миреСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамас
 
 
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