https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901305986.html

Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 500

Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 500 - РИА Новости, 08.10.2023

Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 500

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации палестино-израильского конфликта превысило 500, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:49

2023-10-08T14:49

2023-10-08T14:55

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации палестино-израильского конфликта превысило 500, сообщает телеканал i24.Ранее газета Times of Israel со ссылкой на минздрав сообщала, что число жертв возросло до 400."Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 500 человек", - говорится в сообщении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов

https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году