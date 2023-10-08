Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 500
I24: число погибших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 500
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации палестино-израильского конфликта превысило 500, сообщает телеканал i24.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на минздрав сообщала, что число жертв возросло до 400.
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"Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 500 человек", - говорится в сообщении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов