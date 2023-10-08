https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901303848.html

В ВС Израиля дополнили список погибших военнослужащих

В ВС Израиля дополнили список погибших военнослужащих - РИА Новости, 08.10.2023

В ВС Израиля дополнили список погибших военнослужащих

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнила список военнослужащих, погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, в общей сложности их число на... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:38

2023-10-08T14:38

2023-10-08T14:38

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израиль

россия

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хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнила список военнослужащих, погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, в общей сложности их число на данный момент составляет 44 человека, сообщила газета Times of Israel. "Армия обороны Израиля обнародовала имена еще 18 солдат, погибших в войне на юге страны", - говорится в сообщении издания. Среди погибших числятся военные разных званий в возрасте от 18 до 44 лет. В частности, погибли командир элитного подразделения "Призрак" полковник Рой Леви и командир разведывательного батальона Нахаль Йонатан Цур. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из 26 погибших военнослужащих. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/livan-1901303081.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году