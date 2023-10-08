https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901274339.html

Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине

Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине - РИА Новости, 08.10.2023

Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, 1990 человек пострадали, сообщила газета Haaretz со ссылкой на минздрав Палестины. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:50

2023-10-08T10:50

2023-10-08T13:49

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, 1990 человек пострадали, сообщила газета Haaretz со ссылкой на минздрав Палестины."На данный момент в секторе Газа погибло 313 человек, 1990 были ранены", - говорится в сообщении издания.Ранее палестинский минздрав сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 256, при этом 1778 пострадали.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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сектор газа

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Последствия израильских авиаударов в Газе Последствия израильских авиаударов в Газе 2023-10-08T10:50 true PT0M57S

Кадры воздушных ударов в секторе Газа Армия обороны Израиля публикует кадры воздушных ударов по объектам палестинских группировок в секторе Газа. 2023-10-08T10:50 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа