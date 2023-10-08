https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901274339.html
Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине
Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине - РИА Новости, 08.10.2023
Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, 1990 человек пострадали, сообщила газета Haaretz со ссылкой на минздрав Палестины. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:50
2023-10-08T10:50
2023-10-08T13:49
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, 1990 человек пострадали, сообщила газета Haaretz со ссылкой на минздрав Палестины."На данный момент в секторе Газа погибло 313 человек, 1990 были ранены", - говорится в сообщении издания.Ранее палестинский минздрав сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 256, при этом 1778 пострадали.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
палестина
сектор газа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Последствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе
2023-10-08T10:50
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Кадры воздушных ударов в секторе Газа
Армия обороны Израиля публикует кадры воздушных ударов по объектам палестинских группировок в секторе Газа.
2023-10-08T10:50
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине
Палестина заявила о 313 погибших при ударах Израиля по сектору Газа, 1990 ранены
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, 1990 человек пострадали, сообщила газета Haaretz
со ссылкой на минздрав Палестины.
"На данный момент в секторе Газа погибло 313 человек, 1990 были ранены", - говорится в сообщении издания.
Ранее палестинский минздрав сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 256, при этом 1778 пострадали.
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.