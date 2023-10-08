https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901313955.html
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах - РИА Новости, 08.10.2023
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах
Президент России Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:38
2023-10-08T15:38
2023-10-08T15:41
образование - общество
владимир путин
россия
андрей фурсенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в Москве и в "Сириусе", но при этом не понижать этот уровень в столице и не останавливаться в развитии "Сириуса". На заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" в "Сириусе", кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", помощник главы государства Андрей Фурсенко отметил, что "мы искусственно… стягиваем талантливых ребят в Москву, а за ними идут учителя", регионы тем самым "оголяются", и нужно "чтоб не получилось, что "Сириус" делает то же самое". "Хорошо бы сделать везде так, как в "Сириусе". Но под предлогом того, что мы не можем сделать так как в "Сириусе", нельзя отменить то, что есть в "Сириусе" и в Москве, об этом тоже должны подумать. Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень "Сириуса" и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве", - сказал Путин. Говоря про развитие "Сириуса", президент подчеркнул, что нельзя останавливаться. "Только нельзя останавливаться. Потому что как только остановились - сразу поехали назад. Поэтому двигаться нужно только вперёд, назад не ехать. До сих пор это всё получалось", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231004/sirius-1900565832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владимир путин, россия, андрей фурсенко
Образование - Общество, Владимир Путин, Россия, Андрей Фурсенко
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах
Путин призвал поддерживать талантливых школьников в регионах по примеру Москвы
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин призвал
стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в Москве и в "Сириусе", но при этом не понижать этот уровень в столице и не останавливаться в развитии "Сириуса".
На заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" в "Сириусе", кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", помощник главы государства Андрей Фурсенко
отметил, что "мы искусственно… стягиваем талантливых ребят в Москву, а за ними идут учителя", регионы тем самым "оголяются", и нужно "чтоб не получилось, что "Сириус" делает то же самое".
"Хорошо бы сделать везде так, как в "Сириусе". Но под предлогом того, что мы не можем сделать так как в "Сириусе", нельзя отменить то, что есть в "Сириусе" и в Москве, об этом тоже должны подумать. Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень "Сириуса" и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве", - сказал Путин.
Говоря про развитие "Сириуса", президент подчеркнул, что нельзя останавливаться.
"Только нельзя останавливаться. Потому что как только остановились - сразу поехали назад. Поэтому двигаться нужно только вперёд, назад не ехать. До сих пор это всё получалось", - сказал глава государства.
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников