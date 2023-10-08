https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901313955.html

Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах

Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах - РИА Новости, 08.10.2023

Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах

Президент России Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:38

2023-10-08T15:38

2023-10-08T15:41

образование - общество

владимир путин

россия

андрей фурсенко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в Москве и в "Сириусе", но при этом не понижать этот уровень в столице и не останавливаться в развитии "Сириуса". На заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" в "Сириусе", кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", помощник главы государства Андрей Фурсенко отметил, что "мы искусственно… стягиваем талантливых ребят в Москву, а за ними идут учителя", регионы тем самым "оголяются", и нужно "чтоб не получилось, что "Сириус" делает то же самое". "Хорошо бы сделать везде так, как в "Сириусе". Но под предлогом того, что мы не можем сделать так как в "Сириусе", нельзя отменить то, что есть в "Сириусе" и в Москве, об этом тоже должны подумать. Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень "Сириуса" и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве", - сказал Путин. Говоря про развитие "Сириуса", президент подчеркнул, что нельзя останавливаться. "Только нельзя останавливаться. Потому что как только остановились - сразу поехали назад. Поэтому двигаться нужно только вперёд, назад не ехать. До сих пор это всё получалось", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231004/sirius-1900565832.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, владимир путин, россия, андрей фурсенко