Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 08.10.2023 (обновлено: 15:41 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901313955.html
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах - РИА Новости, 08.10.2023
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах
Президент России Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:38
2023-10-08T15:41
образование - общество
владимир путин
россия
андрей фурсенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в Москве и в "Сириусе", но при этом не понижать этот уровень в столице и не останавливаться в развитии "Сириуса". На заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" в "Сириусе", кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", помощник главы государства Андрей Фурсенко отметил, что "мы искусственно… стягиваем талантливых ребят в Москву, а за ними идут учителя", регионы тем самым "оголяются", и нужно "чтоб не получилось, что "Сириус" делает то же самое". "Хорошо бы сделать везде так, как в "Сириусе". Но под предлогом того, что мы не можем сделать так как в "Сириусе", нельзя отменить то, что есть в "Сириусе" и в Москве, об этом тоже должны подумать. Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень "Сириуса" и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве", - сказал Путин. Говоря про развитие "Сириуса", президент подчеркнул, что нельзя останавливаться. "Только нельзя останавливаться. Потому что как только остановились - сразу поехали назад. Поэтому двигаться нужно только вперёд, назад не ехать. До сих пор это всё получалось", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231004/sirius-1900565832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, владимир путин, россия, андрей фурсенко
Образование - Общество, Владимир Путин, Россия, Андрей Фурсенко
Путин призвал поднимать уровень поддержки талантливых школьников в регионах

Путин призвал поддерживать талантливых школьников в регионах по примеру Москвы

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в медиабанк
Ученик во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы поднимать уровень поддержки талантливых ребят в регионах, по примеру того, как это делается в Москве и в "Сириусе", но при этом не понижать этот уровень в столице и не останавливаться в развитии "Сириуса".
На заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" в "Сириусе", кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", помощник главы государства Андрей Фурсенко отметил, что "мы искусственно… стягиваем талантливых ребят в Москву, а за ними идут учителя", регионы тем самым "оголяются", и нужно "чтоб не получилось, что "Сириус" делает то же самое".
"Хорошо бы сделать везде так, как в "Сириусе". Но под предлогом того, что мы не можем сделать так как в "Сириусе", нельзя отменить то, что есть в "Сириусе" и в Москве, об этом тоже должны подумать. Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень "Сириуса" и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве", - сказал Путин.
Говоря про развитие "Сириуса", президент подчеркнул, что нельзя останавливаться.
"Только нельзя останавливаться. Потому что как только остановились - сразу поехали назад. Поэтому двигаться нужно только вперёд, назад не ехать. До сих пор это всё получалось", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в Сириусе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников
4 октября, 23:21
 
Образование - ОбществоВладимир ПутинРоссияАндрей Фурсенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала