https://ria.ru/20231008/plyazhi-1901342263.html
На пляжах в центре Сочи запретили купаться
На пляжах в центре Сочи запретили купаться - РИА Новости, 08.10.2023
На пляжах в центре Сочи запретили купаться
Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:17
2023-10-08T19:17
2023-10-08T22:09
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 8 окт — РИА Новости. Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в региональном главке МЧС России объявляли о штормовом предупреждении из-за непогоды. С 8 по 9 октября синоптики прогнозировали смерчи над морем от Магри до Веселого, ливни, порывистый ветер до 25 метров в секунду. В воскресенье на пляжах Центральной набережной Сочи установили флаги красного цвета — погружение в воду запрещено, в море шторм, наблюдается небольшой ветер, но отдыхать на берегу разрешается. При этом, как рассказал корреспонденту РИА Новости спасатель пляжа "Маяк", для купания доступны первый и второй секторы, там волнение моря небольшое."Первый и второй секторы (открыты для купания. — Прим. ред.), а третий и четвертый — запрещено", — сказал спасатель пляжа "Маяк".Также пляжи из-за непогоды закрыли в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи.
https://ria.ru/20231008/smerchi-1901271278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На пляжах в центре Сочи запретили купаться
Пляжи в центре Сочи и Дагомысе закрыли для купания из-за ветра
СОЧИ, 8 окт — РИА Новости. Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в региональном главке МЧС России
объявляли о штормовом предупреждении из-за непогоды. С 8 по 9 октября синоптики прогнозировали смерчи над морем от Магри до Веселого, ливни, порывистый ветер до 25 метров в секунду.
В воскресенье на пляжах Центральной набережной Сочи установили флаги красного цвета — погружение в воду запрещено, в море шторм, наблюдается небольшой ветер, но отдыхать на берегу разрешается. При этом, как рассказал корреспонденту РИА Новости спасатель пляжа "Маяк", для купания доступны первый и второй секторы, там волнение моря небольшое.
«
"Первый и второй секторы (открыты для купания. — Прим. ред.), а третий и четвертый — запрещено", — сказал спасатель пляжа "Маяк".
Также пляжи из-за непогоды закрыли в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи.
Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах