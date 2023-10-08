https://ria.ru/20231008/plyazhi-1901342263.html

На пляжах в центре Сочи запретили купаться

На пляжах в центре Сочи запретили купаться - РИА Новости, 08.10.2023

На пляжах в центре Сочи запретили купаться

Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:17

2023-10-08T19:17

2023-10-08T22:09

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 8 окт — РИА Новости. Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в региональном главке МЧС России объявляли о штормовом предупреждении из-за непогоды. С 8 по 9 октября синоптики прогнозировали смерчи над морем от Магри до Веселого, ливни, порывистый ветер до 25 метров в секунду. В воскресенье на пляжах Центральной набережной Сочи установили флаги красного цвета — погружение в воду запрещено, в море шторм, наблюдается небольшой ветер, но отдыхать на берегу разрешается. При этом, как рассказал корреспонденту РИА Новости спасатель пляжа "Маяк", для купания доступны первый и второй секторы, там волнение моря небольшое."Первый и второй секторы (открыты для купания. — Прим. ред.), а третий и четвертый — запрещено", — сказал спасатель пляжа "Маяк".Также пляжи из-за непогоды закрыли в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи.

https://ria.ru/20231008/smerchi-1901271278.html

сочи

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)