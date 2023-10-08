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На пляжах в центре Сочи запретили купаться - РИА Новости, 08.10.2023
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19:17 08.10.2023 (обновлено: 22:09 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/plyazhi-1901342263.html
На пляжах в центре Сочи запретили купаться
На пляжах в центре Сочи запретили купаться - РИА Новости, 08.10.2023
На пляжах в центре Сочи запретили купаться
Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:17
2023-10-08T22:09
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 8 окт — РИА Новости. Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в региональном главке МЧС России объявляли о штормовом предупреждении из-за непогоды. С 8 по 9 октября синоптики прогнозировали смерчи над морем от Магри до Веселого, ливни, порывистый ветер до 25 метров в секунду. В воскресенье на пляжах Центральной набережной Сочи установили флаги красного цвета — погружение в воду запрещено, в море шторм, наблюдается небольшой ветер, но отдыхать на берегу разрешается. При этом, как рассказал корреспонденту РИА Новости спасатель пляжа "Маяк", для купания доступны первый и второй секторы, там волнение моря небольшое.&quot;Первый и второй секторы (открыты для купания. — Прим. ред.), а третий и четвертый — запрещено&quot;, — сказал спасатель пляжа &quot;Маяк&quot;.Также пляжи из-за непогоды закрыли в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи.
https://ria.ru/20231008/smerchi-1901271278.html
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На пляжах в центре Сочи запретили купаться

Пляжи в центре Сочи и Дагомысе закрыли для купания из-за ветра

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкНа пляже "Ривьера" в Сочи после сильных дождей
На пляже Ривьера в Сочи после сильных дождей - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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На пляже "Ривьера" в Сочи после сильных дождей. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 окт — РИА Новости. Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной "Маяк" запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в региональном главке МЧС России объявляли о штормовом предупреждении из-за непогоды. С 8 по 9 октября синоптики прогнозировали смерчи над морем от Магри до Веселого, ливни, порывистый ветер до 25 метров в секунду.
В воскресенье на пляжах Центральной набережной Сочи установили флаги красного цвета — погружение в воду запрещено, в море шторм, наблюдается небольшой ветер, но отдыхать на берегу разрешается. При этом, как рассказал корреспонденту РИА Новости спасатель пляжа "Маяк", для купания доступны первый и второй секторы, там волнение моря небольшое.
«

"Первый и второй секторы (открыты для купания. — Прим. ред.), а третий и четвертый — запрещено", — сказал спасатель пляжа "Маяк".

Также пляжи из-за непогоды закрыли в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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СочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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