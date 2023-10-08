https://ria.ru/20231008/peregovory-1901309611.html

Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой

Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой - РИА Новости, 08.10.2023

Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой

Глава МИД Австрии Александер Шелленберг в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном осудил нападения палестинского движения ХАМАС на... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:10

2023-10-08T15:10

2023-10-08T15:10

израиль

в мире

россия

австрия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шелленберг в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном осудил нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом австрийский министр написал в своем аккаунте в соцсети X."Только что провел телефонный разговор с моим израильским коллегой Эли Коэном, чтобы получить свежую информацию о ситуации. Я еще раз выразил наше возмущение ужасающим нападением террористической организации ХАМАС на израильское гражданское население. Израиль имеет право защищаться от этого жестокого террора", - написал Шелленберг.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израилясообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

израиль

россия

австрия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, россия, австрия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году