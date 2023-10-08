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Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой - РИА Новости, 08.10.2023
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15:10 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/peregovory-1901309611.html
Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой
Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой - РИА Новости, 08.10.2023
Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой
Глава МИД Австрии Александер Шелленберг в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном осудил нападения палестинского движения ХАМАС на... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:10
2023-10-08T15:10
израиль
в мире
россия
австрия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шелленберг в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном осудил нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом австрийский министр написал в своем аккаунте в соцсети X.&quot;Только что провел телефонный разговор с моим израильским коллегой Эли Коэном, чтобы получить свежую информацию о ситуации. Я еще раз выразил наше возмущение ужасающим нападением террористической организации ХАМАС на израильское гражданское население. Израиль имеет право защищаться от этого жестокого террора&quot;, - написал Шелленберг.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израилясообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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израиль, в мире, россия, австрия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Россия, Австрия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Австрии провел телефонный разговор с израильским коллегой

Глава МИД Австрии в ходе разговора со своим израильским коллегой осудил ХАМАС

CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli CohenЭли Коэн
Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli Cohen
Эли Коэн. Архивное фото
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шелленберг в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном осудил нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом австрийский министр написал в своем аккаунте в соцсети X.
«

"Только что провел телефонный разговор с моим израильским коллегой Эли Коэном, чтобы получить свежую информацию о ситуации. Я еще раз выразил наше возмущение ужасающим нападением террористической организации ХАМАС на израильское гражданское население. Израиль имеет право защищаться от этого жестокого террора", - написал Шелленберг.

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В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израилясообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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ИзраильВ миреРоссияАвстрияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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