https://ria.ru/20231008/palestina-1901306572.html

В плену у палестинских группировок могут быть граждане Германии, пишут СМИ

В плену у палестинских группировок могут быть граждане Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

В плену у палестинских группировок могут быть граждане Германии, пишут СМИ

Как минимум три гражданки Германии могут быть в плену у палестинских вооруженных группировок, атаковавших Израиль, сообщило издание Bild, ссылаясь на членов... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:53

2023-10-08T14:53

2023-10-08T14:53

в мире

израиль

германия

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Как минимум три гражданки Германии могут быть в плену у палестинских вооруженных группировок, атаковавших Израиль, сообщило издание Bild, ссылаясь на членов семей. Гражданин Израиля Йони Ашер сообщил Bild, что на видео с заложниками, опубликованном палестинским движением ХАМАС, он узнал свою семью: жену, тещу и двух детей трех и пяти лет. Он сказал, что его жена, Дорон Кац-Ашер, также имеет немецкое гражданство. Гражданство Германии есть, по его словам, и у матери его жены. Сообщается, что Кац-Ашер вместе с детьми поехала навестить свою мать, которая проживала в кибуце вблизи границы с сектором Газа. Еще одна гражданка Германии, предположительно похищенная в ходе субботнего нападения на Израиль, - 22-летняя Шани Лук. Члены ее семьи опознали ее на одном из опубликованных палестинцами видео: там она лежит без сознания с раной на голове в окружении ликующих палестинцев. Ее мать, Рикарда Лук, записала видеообращение с просьбой оказать помощь в поисках ее дочери, которую она узнала по татуировке. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901301173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, германия, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году