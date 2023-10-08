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Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ

Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ - РИА Новости, 08.10.2023

Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ

Палестина призвала к срочному заседанию совета глав МИД стран Лиги арабских государств на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, передает агентство... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:21

2023-10-08T12:21

2023-10-08T12:29

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

лига арабских государств

израиль

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Палестина призвала к срочному заседанию совета глав МИД стран Лиги арабских государств на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, передает агентство WAFA."Постоянный представитель Палестины при Лиге арабских государств посол Моханнад Аклук объявил сегодня, что по распоряжению палестинского руководства был представлен меморандум с просьбой созвать экстренное заседание совета министров иностранных дел государств Лиги Арабских государств в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении агентства.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, лига арабских государств, израиль