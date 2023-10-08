https://ria.ru/20231008/palestina-1901285449.html
Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ
Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ - РИА Новости, 08.10.2023
Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ
Палестина призвала к срочному заседанию совета глав МИД стран Лиги арабских государств на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, передает агентство... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:21
2023-10-08T12:21
2023-10-08T12:29
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
лига арабских государств
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870329405_0:164:1600:1064_1920x0_80_0_0_eb4dbdab90a3d08deaaf5a5193f4e39e.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Палестина призвала к срочному заседанию совета глав МИД стран Лиги арабских государств на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, передает агентство WAFA."Постоянный представитель Палестины при Лиге арабских государств посол Моханнад Аклук объявил сегодня, что по распоряжению палестинского руководства был представлен меморандум с просьбой созвать экстренное заседание совета министров иностранных дел государств Лиги Арабских государств в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении агентства.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870329405_0:0:1419:1064_1920x0_80_0_0_46b7e6219b096ecf737de01bad0625a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, лига арабских государств, израиль
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Лига арабских государств, Израиль
Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран ЛАГ
Палестина призвала к срочному заседанию Совета глав МИД Лиги арабских государств