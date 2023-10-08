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Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России - РИА Новости, 08.10.2023
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России
Попавший в плен военнослужащий 56-ой бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который видел в зоне СВО последствие работы российских "Солнцепеков", признался, что это... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:00
2023-10-08T15:00
2023-10-08T15:00
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россия
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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 окт - РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий 56-ой бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который видел в зоне СВО последствие работы российских "Солнцепеков", признался, что это самое страшное для него оружие. Ранее бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. "Я не сталкивался (не попадал под обстрел – ред.) с этими "Солнцепеками", но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили", - сказал Мельниченко, отвечая на вопрос РИА Новости, какого вооружения РФ он боится больше всего.
https://ria.ru/20231008/solntsepek-1901307250.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО