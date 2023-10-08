https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901307967.html

Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России

Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России - РИА Новости, 08.10.2023

Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России

Попавший в плен военнослужащий 56-ой бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который видел в зоне СВО последствие работы российских "Солнцепеков", признался, что это... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:00

2023-10-08T15:00

2023-10-08T15:00

специальная военная операция на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749918183_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cebfce078f6861df18cd9d1d32e89e07.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 8 окт - РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий 56-ой бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который видел в зоне СВО последствие работы российских "Солнцепеков", признался, что это самое страшное для него оружие. Ранее бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. "Я не сталкивался (не попадал под обстрел – ред.) с этими "Солнцепеками", но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили", - сказал Мельниченко, отвечая на вопрос РИА Новости, какого вооружения РФ он боится больше всего.

https://ria.ru/20231008/solntsepek-1901307250.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия