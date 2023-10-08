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В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа

В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа - РИА Новости, 08.10.2023

В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа

Минимум 20 тысяч жителей Сектора Газа покинули дома из-за обстрелов со стороны Израиля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T07:53

2023-10-08T07:53

2023-10-08T07:58

в мире

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

бапор

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ООН, 8 окт - РИА Новости. Минимум 20 тысяч жителей Сектора Газа покинули дома из-за обстрелов со стороны Израиля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов."По меньшей мере 20 тысяч внутренне перемещенных лиц укрывались в 44 школах БАПОР, в том числе в 28 специально отведенных временных приютах, во всех районах сектора Газа, за исключением Хан-Юниса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901255784.html

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сектор газа

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, бапор