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В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа - РИА Новости, 08.10.2023
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07:53 08.10.2023 (обновлено: 07:58 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/oon-1901257123.html
В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа
В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа - РИА Новости, 08.10.2023
В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа
Минимум 20 тысяч жителей Сектора Газа покинули дома из-за обстрелов со стороны Израиля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T07:53
2023-10-08T07:58
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
бапор
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ООН, 8 окт - РИА Новости. Минимум 20 тысяч жителей Сектора Газа покинули дома из-за обстрелов со стороны Израиля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов."По меньшей мере 20 тысяч внутренне перемещенных лиц укрывались в 44 школах БАПОР, в том числе в 28 специально отведенных временных приютах, во всех районах сектора Газа, за исключением Хан-Юниса", - говорится в сообщении.
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палестина
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, бапор
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, БАПОР
В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа

УКГВ: не менее 20 тыс жителей сектора Газа покинули дома из-за обстрелов Израиля

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
ООН, 8 окт - РИА Новости. Минимум 20 тысяч жителей Сектора Газа покинули дома из-за обстрелов со стороны Израиля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
"По меньшей мере 20 тысяч внутренне перемещенных лиц укрывались в 44 школах БАПОР, в том числе в 28 специально отведенных временных приютах, во всех районах сектора Газа, за исключением Хан-Юниса", - говорится в сообщении.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864
07:35
 
В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаБАПОР
 
 
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