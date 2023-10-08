https://ria.ru/20231008/obstrely-1901240077.html

ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.10.2023

ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T00:22

2023-10-08T00:22

2023-10-08T00:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 93 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район и Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html

донецкая народная республика

украина

горловка

россия

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия