https://ria.ru/20231008/obstrel-1901274096.html

ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области

ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 08.10.2023

ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области

Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:47

2023-10-08T10:47

2023-10-08T10:47

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новая каховка

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный житель, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Раденск, Алешки, Саги, Песчановка, Корсунка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, в результате обстрела Алёшек, один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело около 120 снарядов.

https://ria.ru/20231007/obstrel-1901236727.html

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901115341.html

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

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Дарья Буймова

в мире, новая каховка, херсонская область , днепр (город)