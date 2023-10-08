https://ria.ru/20231008/obstrel-1901274096.html
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 08.10.2023
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области
Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:47
2023-10-08T10:47
2023-10-08T10:47
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный житель, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Раденск, Алешки, Саги, Песчановка, Корсунка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, в результате обстрела Алёшек, один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело около 120 снарядов.
https://ria.ru/20231007/obstrel-1901236727.html
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РИА Новости
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в мире, новая каховка, херсонская область , днепр (город)
В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город)
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области, один человек ранен
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный житель, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Раденск, Алешки, Саги, Песчановка, Корсунка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб.
Украинские войска обстреляли Донецк
По его словам, в результате обстрела Алёшек, один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести.
Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра
в Херсонской области прилетело около 120 снарядов.
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку