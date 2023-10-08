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ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 08.10.2023
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10:47 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/obstrel-1901274096.html
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 08.10.2023
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области
Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:47
2023-10-08T10:47
в мире
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный житель, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Раденск, Алешки, Саги, Песчановка, Корсунка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, в результате обстрела Алёшек, один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело около 120 снарядов.
https://ria.ru/20231007/obstrel-1901236727.html
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901115341.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , днепр (город)
В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город)
ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области

ВСУ обстреляли ночью город Алешки в Херсонской области, один человек ранен

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили 46 снарядов по городам Новая Каховка, Алёшки и окрестным селам в Херсонской области, в результате обстрела ранен один мирный житель, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Раденск, Алешки, Саги, Песчановка, Корсунка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Вчера, 23:36
По его словам, в результате обстрела Алёшек, один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести.
Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело около 120 снарядов.
Осколки украинских в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Вчера, 10:05
 
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