https://ria.ru/20231008/niderlandy-1901287560.html

Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину

Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину - РИА Новости, 08.10.2023

Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину

Нидерланды рекомендуют соотечественникам ездить в Израиль и на палестинские территории только в случае необходимости, говорится в сообщении МИД страны. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:43

2023-10-08T12:43

2023-10-08T12:43

в мире

израиль

нидерланды

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 8 окт - РИА Новости. Нидерланды рекомендуют соотечественникам ездить в Израиль и на палестинские территории только в случае необходимости, говорится в сообщении МИД страны. "Министерство иностранных дел изменило рекомендации по поездкам как в Израиль, так и на палестинские территории - с желтого на оранжевый цветовой код", - говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, это означает, что ездить в Израиль и на палестинские территории стоит только в случае необходимости. "Министерство иностранных дел также обновило рекомендации по поездкам в Ливане из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Цветовой код для территории между югом Бейрута и границей Израиля теперь оранжевый", - заявили в нидерландском МИД. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901285599.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901271581.html

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нидерланды

палестина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, нидерланды, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году