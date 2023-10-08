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Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину - РИА Новости, 08.10.2023
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12:43 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/niderlandy-1901287560.html
Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину
Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину - РИА Новости, 08.10.2023
Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину
Нидерланды рекомендуют соотечественникам ездить в Израиль и на палестинские территории только в случае необходимости, говорится в сообщении МИД страны. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:43
2023-10-08T12:43
в мире
израиль
нидерланды
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 8 окт - РИА Новости. Нидерланды рекомендуют соотечественникам ездить в Израиль и на палестинские территории только в случае необходимости, говорится в сообщении МИД страны. "Министерство иностранных дел изменило рекомендации по поездкам как в Израиль, так и на палестинские территории - с желтого на оранжевый цветовой код", - говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, это означает, что ездить в Израиль и на палестинские территории стоит только в случае необходимости. "Министерство иностранных дел также обновило рекомендации по поездкам в Ливане из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Цветовой код для территории между югом Бейрута и границей Израиля теперь оранжевый", - заявили в нидерландском МИД. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901285599.html
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Дарья Буймова
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в мире, израиль, нидерланды, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Нидерланды, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину

Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину без необходимости

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
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ГААГА, 8 окт - РИА Новости. Нидерланды рекомендуют соотечественникам ездить в Израиль и на палестинские территории только в случае необходимости, говорится в сообщении МИД страны.
"Министерство иностранных дел изменило рекомендации по поездкам как в Израиль, так и на палестинские территории - с желтого на оранжевый цветовой код", - говорится в сообщении.
Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль нанес удары по 426 объектам в Газе
12:24
Как пояснили в ведомстве, это означает, что ездить в Израиль и на палестинские территории стоит только в случае необходимости.
"Министерство иностранных дел также обновило рекомендации по поездкам в Ливане из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Цветовой код для территории между югом Бейрута и границей Израиля теперь оранжевый", - заявили в нидерландском МИД.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Израильский военный с местной жительницей в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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10:31
 
В миреИзраильНидерландыПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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