https://ria.ru/20231008/netanyakhu-1901338497.html

Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом

Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 08.10.2023

Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщила РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:44

2023-10-08T18:44

2023-10-08T18:44

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении. Это второй разговор между двумя лидерами менее чем за сутки на фоне эскалации напряженности с сектором Газа.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году