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Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом
Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 08.10.2023
Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщила РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:44
2023-10-08T18:44
2023-10-08T18:44
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении. Это второй разговор между двумя лидерами менее чем за сутки на фоне эскалации напряженности с сектором Газа.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом
Нетаньяху провел телефонный разговор с Байденом, заручился поддержкой Вашингтона