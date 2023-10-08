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Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 08.10.2023
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18:44 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/netanyakhu-1901338497.html
Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом
Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 08.10.2023
Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщила РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:44
2023-10-08T18:44
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении. Это второй разговор между двумя лидерами менее чем за сутки на фоне эскалации напряженности с сектором Газа.
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху провел второй за сутки телефонный разговор с Байденом

Нетаньяху провел телефонный разговор с Байденом, заручился поддержкой Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Это второй разговор между двумя лидерами менее чем за сутки на фоне эскалации напряженности с сектором Газа.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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