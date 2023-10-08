https://ria.ru/20231008/most-1901247205.html
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 08.10.2023
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым пять часов, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T02:15
2023-10-08T02:15
2023-10-08T02:16
крымский мост
республика крым
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_55f9350de0f991260d744e71b3b619b0.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым пять часов, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.Движение приостановили в субботу в 21.05 по мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_53ed4cb74a29ba168abaa365a98b1154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, общество, россия
Крымский мост, Республика Крым, Общество, Россия
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта