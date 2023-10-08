https://ria.ru/20231008/most-1901247205.html

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 08.10.2023

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым пять часов, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T02:15

2023-10-08T02:15

2023-10-08T02:16

крымский мост

республика крым

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_55f9350de0f991260d744e71b3b619b0.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым пять часов, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.Движение приостановили в субботу в 21.05 по мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крымский мост, республика крым, общество, россия