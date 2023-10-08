https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html
Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников
Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников - РИА Новости, 08.10.2023
Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников
Аферисты начали применять новую уловку, навязывая "договор на использование номера телефона", рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист Иван Соловьев. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T03:15
2023-10-08T03:15
2023-10-08T07:32
общество
технологии
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Аферисты начали применять новую уловку, навязывая "договор на использование номера телефона", рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист Иван Соловьев.В начале телефонного разговора злоумышленник представляется сотрудником отдела абонентского обслуживания сотового оператора и заявляет, что у абонента заканчивается пользовательское соглашение.Затем мошенник засыпает собеседника множеством технических деталей и убеждает подтвердить продление договора через код, полученный через смс."На самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет. Аферист продолжает погружать жертву в мелкие детали, отвлекая от главного", — отметил Соловьев.После этого аферист начинает утверждать, что отправил клиенту ссылку, перейдя по которой, нужно применить код "для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения". Таким образом мошенники получают и доступ к аккаунту жертвы на "Госуслугах", и даже к его банковской карте, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231006/moshennichestvo-1900833729.html
https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899074157.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Технологии, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников
Юрист Соловьев: мошенники навязывают договор на пользование номером телефона
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Аферисты начали применять новую уловку, навязывая "договор на использование номера телефона", рассказал в беседе
с агентством "Прайм" юрист Иван Соловьев.
В начале телефонного разговора злоумышленник представляется сотрудником отдела абонентского обслуживания сотового оператора и заявляет, что у абонента заканчивается пользовательское соглашение.
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Затем мошенник засыпает собеседника множеством технических деталей и убеждает подтвердить продление договора через код, полученный через смс.
"На самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет. Аферист продолжает погружать жертву в мелкие детали, отвлекая от главного", — отметил Соловьев.
После этого аферист начинает утверждать, что отправил клиенту ссылку, перейдя по которой, нужно применить код "для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения". Таким образом мошенники получают и доступ к аккаунту жертвы на "Госуслугах", и даже к его банковской карте, заключил собеседник агентства.
Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников