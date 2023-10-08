https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html

Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников

Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников - РИА Новости, 08.10.2023

Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников

Аферисты начали применять новую уловку, навязывая "договор на использование номера телефона", рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист Иван Соловьев. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T03:15

2023-10-08T03:15

2023-10-08T07:32

общество

технологии

россия

иван соловьев (юрист)

мошенничество

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Аферисты начали применять новую уловку, навязывая "договор на использование номера телефона", рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист Иван Соловьев.В начале телефонного разговора злоумышленник представляется сотрудником отдела абонентского обслуживания сотового оператора и заявляет, что у абонента заканчивается пользовательское соглашение.Затем мошенник засыпает собеседника множеством технических деталей и убеждает подтвердить продление договора через код, полученный через смс."На самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет. Аферист продолжает погружать жертву в мелкие детали, отвлекая от главного", — отметил Соловьев.После этого аферист начинает утверждать, что отправил клиенту ссылку, перейдя по которой, нужно применить код "для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения". Таким образом мошенники получают и доступ к аккаунту жертвы на "Госуслугах", и даже к его банковской карте, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231006/moshennichestvo-1900833729.html

https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899074157.html

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общество, технологии, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество