https://ria.ru/20231008/moldaviya-1901324499.html

В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии

В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии - РИА Новости, 08.10.2023

В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии

Участники митинга, состоявшегося в воскресенье в столице Гагаузской автономии Комрате, выступили против принятого в Кишиневе закона, фактически сокращающего... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:48

2023-10-08T16:48

2023-10-08T16:48

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

таможенный союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873229808_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_1f701077f0064eaefaaeae6243e70597.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Участники митинга, состоявшегося в воскресенье в столице Гагаузской автономии Комрате, выступили против принятого в Кишиневе закона, фактически сокращающего бюджет региона, по их мнению, тем самым центральные власти Молдавии лишили Гагаузию финансовой автономии, сообщил лидер пикета, советник главы региона Михаил Влах. В четверг, 5 октября, парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. По словам автора законопроекта, депутата от ПДС Раду Мариана, центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. "Повестка митинга была посвящена политической ситуации в стране и в автономии. Мы созвали митинг в экстренном порядке в пятницу, 6 октября, потому что в этот день стало известно, что центральные власти лишили Гагаузию финансовой автономии. За пять лет Гагаузский бюджет недополучит свыше 600 миллионов леев. Действия центральной власти преступны и провокационны", - написал Влах на своей странице в соцсети. По его словам, участники митинга потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду с поста главы государства и роспуска парламента. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900560621.html

https://ria.ru/20230926/gagauziya-1898794250.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, таможенный союз