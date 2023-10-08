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В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии - РИА Новости, 08.10.2023
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16:48 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/moldaviya-1901324499.html
В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии
В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии - РИА Новости, 08.10.2023
В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии
Участники митинга, состоявшегося в воскресенье в столице Гагаузской автономии Комрате, выступили против принятого в Кишиневе закона, фактически сокращающего... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:48
2023-10-08T16:48
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Участники митинга, состоявшегося в воскресенье в столице Гагаузской автономии Комрате, выступили против принятого в Кишиневе закона, фактически сокращающего бюджет региона, по их мнению, тем самым центральные власти Молдавии лишили Гагаузию финансовой автономии, сообщил лидер пикета, советник главы региона Михаил Влах. В четверг, 5 октября, парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. По словам автора законопроекта, депутата от ПДС Раду Мариана, центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. "Повестка митинга была посвящена политической ситуации в стране и в автономии. Мы созвали митинг в экстренном порядке в пятницу, 6 октября, потому что в этот день стало известно, что центральные власти лишили Гагаузию финансовой автономии. За пять лет Гагаузский бюджет недополучит свыше 600 миллионов леев. Действия центральной власти преступны и провокационны", - написал Влах на своей странице в соцсети. По его словам, участники митинга потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду с поста главы государства и роспуска парламента. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900560621.html
https://ria.ru/20230926/gagauziya-1898794250.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Таможенный союз
В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева о бюджете автономии

В Гагаузии прошел митинг против решения Кишинева, сокращающего бюджет автономии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Гагаузии
Участники митинга в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники митинга в Гагаузии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Участники митинга, состоявшегося в воскресенье в столице Гагаузской автономии Комрате, выступили против принятого в Кишиневе закона, фактически сокращающего бюджет региона, по их мнению, тем самым центральные власти Молдавии лишили Гагаузию финансовой автономии, сообщил лидер пикета, советник главы региона Михаил Влах.
В четверг, 5 октября, парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. По словам автора законопроекта, депутата от ПДС Раду Мариана, центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии.
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"Повестка митинга была посвящена политической ситуации в стране и в автономии. Мы созвали митинг в экстренном порядке в пятницу, 6 октября, потому что в этот день стало известно, что центральные власти лишили Гагаузию финансовой автономии. За пять лет Гагаузский бюджет недополучит свыше 600 миллионов леев. Действия центральной власти преступны и провокационны", - написал Влах на своей странице в соцсети.
По его словам, участники митинга потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду с поста главы государства и роспуска парламента.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуТаможенный союз
 
 
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