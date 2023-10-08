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Путин представил новую систему мироустройства, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.10.2023
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12:45 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/medvedchuk-1901287957.html
Путин представил новую систему мироустройства, заявил Медведчук
Путин представил новую систему мироустройства, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.10.2023
Путин представил новую систему мироустройства, заявил Медведчук
Президент РФ Владимир Путин представил на "Валдае" политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства, считает украинский... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:45
2023-10-08T12:45
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
россия
политика
виктор медведчук
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил на "Валдае" политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Путин 5 октября выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. По мнению Медведчука, выступление Путина на Валдайском форуме застало западную политику врасплох, поскольку такого от него не ожидали. "Запад ждал угроз и громких заявлений, но получилось все значительно серьезнее. Во-вторых, западная система информации совершенно не приучена анализировать что-либо подобное, поскольку рассчитана на эмоциональное воздействие и быструю смену картинки. А тут представили не картинку, а целую политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе Telegraph. Он считает также, что на Западе почти нет политиков, способных ответить Путину в том же ключе, в котором он повел разговор. "Сложно представить, чтобы, например, Байден, Шольц, Макрон или Урсула фон дер Ляйен заговорили такой лексикой и углубились в такие понятия. Западная политическая школа серьезно деградировала после окончания "холодной войны". А ответ Путину так или иначе придется сформулировать, но западные политики пока не справились с этой задачей", - отметил политик. По его словам, "возможно, сейчас это не все признают, но речь Путина на "Валдае" открыла новую страницу в мировой политике, и времени для понимания этого у западных политиков осталось не так уж много". "Президент РФ поставил координаты новой политической эпохи, которая пришла на смену эпохе вестернизации. Мир уже изменился, нравится это кому-то или нет, и как бы ни повернулась международная обстановка, она никогда не будет такой, какой была вчера", - отметил Медведчук.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
https://ria.ru/20231006/putin-1900988728.html
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международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, политика, виктор медведчук
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия, Политика, Виктор Медведчук
Путин представил новую систему мироустройства, заявил Медведчук

Медведчук: Путин представил на "Валдае" систему современного мироустройства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил на "Валдае" политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Путин 5 октября выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
По мнению Медведчука, выступление Путина на Валдайском форуме застало западную политику врасплох, поскольку такого от него не ожидали.
"Запад ждал угроз и громких заявлений, но получилось все значительно серьезнее. Во-вторых, западная система информации совершенно не приучена анализировать что-либо подобное, поскольку рассчитана на эмоциональное воздействие и быструю смену картинки. А тут представили не картинку, а целую политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе Telegraph.
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Он считает также, что на Западе почти нет политиков, способных ответить Путину в том же ключе, в котором он повел разговор. "Сложно представить, чтобы, например, Байден, Шольц, Макрон или Урсула фон дер Ляйен заговорили такой лексикой и углубились в такие понятия. Западная политическая школа серьезно деградировала после окончания "холодной войны". А ответ Путину так или иначе придется сформулировать, но западные политики пока не справились с этой задачей", - отметил политик.
По его словам, "возможно, сейчас это не все признают, но речь Путина на "Валдае" открыла новую страницу в мировой политике, и времени для понимания этого у западных политиков осталось не так уж много".
"Президент РФ поставил координаты новой политической эпохи, которая пришла на смену эпохе вестернизации. Мир уже изменился, нравится это кому-то или нет, и как бы ни повернулась международная обстановка, она никогда не будет такой, какой была вчера", - отметил Медведчук.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинРоссияПолитикаВиктор Медведчук
 
 
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