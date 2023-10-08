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В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 08.10.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение до середины понедельника объявлено в Сочи из-за прогноза сильных дождей с грозами и сильного ветра, сообщили в пресс-службе ГУМЧС... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:27
2023-10-08T15:27
2023-10-08T15:27
жкх
сочи
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СОЧИ, 8 окт - РИА Новости. Штормовое предупреждение до середины понедельника объявлено в Сочи из-за прогноза сильных дождей с грозами и сильного ветра, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее спасатели предупреждали о смерчах в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого с конца суток 8 по 9 октября. "Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в МО города Сочи. С первой половины ночи 9 октября и до середины дня 9 октября 2023 года на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - сказано в сообщении краевого МЧС. При усилении ветра спасатели рекомендуют оставаться в здании или укрыться в подземных переходах, поскольку с крыш возможно падение элементов кровли. На время непогоды нужно избегать электропроводов, если ветер застал в дороге, лучше оставить машину и укрыться в дорожном кювете, предупреждают в региональном главке МЧС России. Сейчас, по сообщению корреспондента РИА Новости, в Центральном районе Сочи установилась пасмурная погода, ветра и осадков нет.
https://ria.ru/20230908/liven-1894885453.html
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жкх, сочи
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней
СОЧИ, 8 окт - РИА Новости.
Штормовое предупреждение до середины понедельника объявлено в Сочи из-за прогноза сильных дождей с грозами и сильного ветра, сообщили
в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее спасатели предупреждали о смерчах в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого с конца суток 8 по 9 октября.
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«
"Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в МО города Сочи. С первой половины ночи 9 октября и до середины дня 9 октября 2023 года на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - сказано в сообщении краевого МЧС.
При усилении ветра спасатели рекомендуют оставаться в здании или укрыться в подземных переходах, поскольку с крыш возможно падение элементов кровли. На время непогоды нужно избегать электропроводов, если ветер застал в дороге, лучше оставить машину и укрыться в дорожном кювете, предупреждают в региональном главке МЧС России.
Сейчас, по сообщению корреспондента РИА Новости, в Центральном районе Сочи установилась пасмурная погода, ветра и осадков нет.
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