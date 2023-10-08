https://ria.ru/20231008/kupyanskoe-1901290148.html

На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ

На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023

На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ

Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:07

2023-10-08T13:07

2023-10-08T14:45

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области", — уточнили в ведомстве.Военные также поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.Противник потерял:Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Песчаного в Харьковской области.Краснолиманское направлениеБойцы Центральной группировки с помощью авиации и артиллерии отразили три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и боевиков из 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Торского в ДНР и Серебрянского лесничества."Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины", — добавили в Минобороны.ВСУ потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР."В районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — отметили в министерстве.Кроме того, российские бойцы поразили пункт управления беспилотной авиации противника в районе Тоненького в ДНР, а в районе Новгородского уничтожили склад боеприпасов. Помимо этого, в районе Ступочек в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеВосточная группировка отразила две атаки украинской теробороны в районе Приютного в Запорожской области.Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику 72-й бригады украинской армии в районе Новомихайловки в ДНР.Кроме того, в районе Золотой Нивы в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ."В районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские бойцы, артиллерия и авиация ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение противнику.ВСУ потеряли: Помимо этого, в районе населенного пункта Костырка в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231008/khod-1901281590.html

https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900582784.html

https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html

https://ria.ru/20231007/svo-1901137803.html

https://ria.ru/20231004/gaubitsa-1900438404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность