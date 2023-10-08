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На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 08.10.2023 (обновлено: 14:45 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/kupyanskoe-1901290148.html
На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ
На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ
Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:07
2023-10-08T14:45
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Военные также поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.Противник потерял:Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Песчаного в Харьковской области.Краснолиманское направлениеБойцы Центральной группировки с помощью авиации и артиллерии отразили три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и боевиков из 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.&quot;Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины&quot;, — добавили в Минобороны.ВСУ потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР.&quot;В районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ&quot;, — отметили в министерстве.Кроме того, российские бойцы поразили пункт управления беспилотной авиации противника в районе Тоненького в ДНР, а в районе Новгородского уничтожили склад боеприпасов. Помимо этого, в районе Ступочек в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеВосточная группировка отразила две атаки украинской теробороны в районе Приютного в Запорожской области.Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику 72-й бригады украинской армии в районе Новомихайловки в ДНР.Кроме того, в районе Золотой Нивы в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ."В районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские бойцы, артиллерия и авиация ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение противнику.ВСУ потеряли: Помимо этого, в районе населенного пункта Костырка в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ

Минобороны: российские ВС на Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

Военные также поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
Противник потерял:
  • до 170 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Песчаного в Харьковской области.
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Краснолиманское направление

Бойцы Центральной группировки с помощью авиации и артиллерии отразили три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и боевиков из 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.
«

"Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины", — добавили в Минобороны.

ВСУ потеряли:
  • до 65 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • гаубицу Д-30.
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Донецкое направление

Южная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР.
«

"В районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — отметили в министерстве.

Кроме того, российские бойцы поразили пункт управления беспилотной авиации противника в районе Тоненького в ДНР, а в районе Новгородского уничтожили склад боеприпасов.
Помимо этого, в районе Ступочек в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего украинская армия потеряла:
  • до 165 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • артиллерийскую систему М777 производства США.
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Южнодонецкое направление

Восточная группировка отразила две атаки украинской теробороны в районе Приютного в Запорожской области.
Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику 72-й бригады украинской армии в районе Новомихайловки в ДНР.
Кроме того, в районе Золотой Нивы в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
«
"В районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — добавили в военном ведомстве.
Противник потерял:
  • свыше 185 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • гаубицу Д-20.
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Запорожское направление

Российские бойцы, артиллерия и авиация ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.
Украинская армия потеряла:
  • до 30 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубицу М119 производства США.

Херсонское направление

Российские военные нанесли огневое поражение противнику.
ВСУ потеряли:
  • более 40 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубицу Д-20.
Помимо этого, в районе населенного пункта Костырка в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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