https://ria.ru/20231008/kupyanskoe-1901290148.html
На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ
На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
На Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ
Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:07
2023-10-08T13:07
2023-10-08T14:45
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области", — уточнили в ведомстве.Военные также поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.Противник потерял:Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Песчаного в Харьковской области.Краснолиманское направлениеБойцы Центральной группировки с помощью авиации и артиллерии отразили три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и боевиков из 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Торского в ДНР и Серебрянского лесничества."Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины", — добавили в Минобороны.ВСУ потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР."В районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — отметили в министерстве.Кроме того, российские бойцы поразили пункт управления беспилотной авиации противника в районе Тоненького в ДНР, а в районе Новгородского уничтожили склад боеприпасов. Помимо этого, в районе Ступочек в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеВосточная группировка отразила две атаки украинской теробороны в районе Приютного в Запорожской области.Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику 72-й бригады украинской армии в районе Новомихайловки в ДНР.Кроме того, в районе Золотой Нивы в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ."В районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские бойцы, артиллерия и авиация ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение противнику.ВСУ потеряли: Помимо этого, в районе населенного пункта Костырка в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231008/khod-1901281590.html
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900582784.html
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html
https://ria.ru/20231007/svo-1901137803.html
https://ria.ru/20231004/gaubitsa-1900438404.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_eaf256008f57e94799cae21d844729ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
Военные также поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
- до 170 военнослужащих;
- танк;
- две боевые бронированные машины;
- три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-50 в районе Песчаного в Харьковской области.
Новые территории. В США испугались возможного хода России на Украине
Краснолиманское направление
Бойцы Центральной группировки с помощью авиации и артиллерии отразили три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и боевиков из 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.
«
"Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины", — добавили в Минобороны.
- до 65 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- гаубицу Д-30.
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов
Южная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР.
«
"В районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — отметили в министерстве.
Кроме того, российские бойцы поразили пункт управления беспилотной авиации противника в районе Тоненького в ДНР, а в районе Новгородского уничтожили склад боеприпасов.
Помимо этого, в районе Ступочек в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего украинская армия потеряла:
- до 165 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три пикапа;
- артиллерийскую систему М777 производства США.
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ
Восточная группировка отразила две атаки украинской теробороны в районе Приютного в Запорожской области.
Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику 72-й бригады украинской армии в районе Новомихайловки в ДНР.
Кроме того, в районе Золотой Нивы в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
«
"В районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — добавили в военном ведомстве.
- свыше 185 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- гаубицу Д-20.
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Российские бойцы, артиллерия и авиация ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.
Украинская армия потеряла:
- до 30 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубицу М119 производства США.
Российские военные нанесли огневое поражение противнику.
- более 40 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубицу Д-20.
Помимо этого, в районе населенного пункта Костырка в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"