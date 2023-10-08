https://ria.ru/20231008/krym-1901303411.html

В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн

В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн - РИА Новости, 08.10.2023

В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн

В крымском Бахчисарайском парке миниатюр на месте демонтированной миниатюрной копии статуи Свободы построят бассейн с енотами, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:34

2023-10-08T14:34

2023-10-08T14:35

сша

республика крым

бахчисарай (крым)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. В крымском Бахчисарайском парке миниатюр на месте демонтированной миниатюрной копии статуи Свободы построят бассейн с енотами, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. Ранее сообщалось, что миниатюрную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции парка миниатюр в знак протеста против русофобской политики США. При этом ей завязали глаза повязкой – как символ того, что в США не осталось никакой свободы и там не хотят признавать права на свободу выбора других народов и стран. "На месте, где ранее стояла скульптура статуи Свободы, мы построим бассейн с енотами", - сказал Жиленко. По его словам, еноты, со строительством бассейна, будут жить практически в свободной среде обитания, что станет одной из изюминок зоопарка, который находится на территории парка миниатюр.

https://ria.ru/20231007/crimea-1901200772.html

сша

республика крым

бахчисарай (крым)

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Демонтаж Статуи Свободы в Крыму В Крыму демонтировали Статую Свободы. Копия главной достопримечательности Нью-Йорка стояла в Бахчисарайском парке миниатюр. Его директор рассказал РИА Новости, что убрать ее решили из-за агрессивной и русофобской политики США. "Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются", - заявил директор. 2023-10-08T14:34 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, республика крым, бахчисарай (крым), общество