https://ria.ru/20231008/krym-1901303411.html
В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн
В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн - РИА Новости, 08.10.2023
В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн
В крымском Бахчисарайском парке миниатюр на месте демонтированной миниатюрной копии статуи Свободы построят бассейн с енотами, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:34
2023-10-08T14:34
2023-10-08T14:35
сша
республика крым
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. В крымском Бахчисарайском парке миниатюр на месте демонтированной миниатюрной копии статуи Свободы построят бассейн с енотами, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. Ранее сообщалось, что миниатюрную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции парка миниатюр в знак протеста против русофобской политики США. При этом ей завязали глаза повязкой – как символ того, что в США не осталось никакой свободы и там не хотят признавать права на свободу выбора других народов и стран. "На месте, где ранее стояла скульптура статуи Свободы, мы построим бассейн с енотами", - сказал Жиленко. По его словам, еноты, со строительством бассейна, будут жить практически в свободной среде обитания, что станет одной из изюминок зоопарка, который находится на территории парка миниатюр.
https://ria.ru/20231007/crimea-1901200772.html
сша
республика крым
бахчисарай (крым)
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Демонтаж Статуи Свободы в Крыму
В Крыму демонтировали Статую Свободы. Копия главной достопримечательности Нью-Йорка стояла в Бахчисарайском парке миниатюр. Его директор рассказал РИА Новости, что убрать ее решили из-за агрессивной и русофобской политики США. "Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются", - заявил директор.
2023-10-08T14:34
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сша, республика крым, бахчисарай (крым), общество
США, Республика Крым, Бахчисарай (Крым), Общество
В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн
В Крыму на месте демонтированной статуи Свободы построят бассейн с енотами
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. В крымском Бахчисарайском парке миниатюр на месте демонтированной миниатюрной копии статуи Свободы построят бассейн с енотами, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
Ранее сообщалось, что миниатюрную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции парка миниатюр в знак протеста против русофобской политики США
. При этом ей завязали глаза повязкой – как символ того, что в США не осталось никакой свободы и там не хотят признавать права на свободу выбора других народов и стран.
"На месте, где ранее стояла скульптура статуи Свободы, мы построим бассейн с енотами", - сказал Жиленко.
По его словам, еноты, со строительством бассейна, будут жить практически в свободной среде обитания, что станет одной из изюминок зоопарка, который находится на территории парка миниатюр.
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