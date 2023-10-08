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Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
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21:49 08.10.2023 (обновлено: 21:55 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/konflikt-1901362333.html
Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле
Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле
Активные боевые действия между Израилем и Палестиной могут продлиться еще около 10 дней, после чего при посредничестве Вашингтона и Каира возможно перемирие... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:49
2023-10-08T21:55
в мире
израиль
палестина
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
хезболла
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Активные боевые действия между Израилем и Палестиной могут продлиться еще около 10 дней, после чего при посредничестве Вашингтона и Каира возможно перемирие между сторонами, заявил корреспонденту РИА Новости один из экс-командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), эксперт по военным вопросам Хосейн Канаани Могаддам. "По моим прогнозам, Израиль постарается возместить свой позорный проигрыш убийством жителей Газы и слепыми бомбардировками внутри сектора Газа. Возможно, эта война продлится еще 11 дней, а затем при посредничестве таких стран, как США и Египет, установится перемирие", – сказал Канаани Могаддам. Отвечая на вопрос корреспондента о том, отступят ли группы палестинского сопротивления с занятых территорий, эксперт подчеркнул, что, во-первых, еще не все силы со стороны Палестины участвуют в конфликте, и присутствие таких актеров, как ливанское движение "Хезболлах", может изменить расклад военных действий, а во-вторых, в любом случае одно из условий перемирия заключается в том, чтобы стороны остались там, где они есть, до выяснения дальнейших действий по договору о перемирии. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/post-1901360058.html
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в мире, израиль, палестина, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле

Экс-командующий КСИР: эскалация конфликта в Израиле продлится около 10 дней

© AP Photo / Adel HanaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Активные боевые действия между Израилем и Палестиной могут продлиться еще около 10 дней, после чего при посредничестве Вашингтона и Каира возможно перемирие между сторонами, заявил корреспонденту РИА Новости один из экс-командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), эксперт по военным вопросам Хосейн Канаани Могаддам.
«
"По моим прогнозам, Израиль постарается возместить свой позорный проигрыш убийством жителей Газы и слепыми бомбардировками внутри сектора Газа. Возможно, эта война продлится еще 11 дней, а затем при посредничестве таких стран, как США и Египет, установится перемирие", – сказал Канаани Могаддам.
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: ВС Израиля вторглись в деревни на Западном берегу
Вчера, 21:21
Отвечая на вопрос корреспондента о том, отступят ли группы палестинского сопротивления с занятых территорий, эксперт подчеркнул, что, во-первых, еще не все силы со стороны Палестины участвуют в конфликте, и присутствие таких актеров, как ливанское движение "Хезболлах", может изменить расклад военных действий, а во-вторых, в любом случае одно из условий перемирия заключается в том, чтобы стороны остались там, где они есть, до выяснения дальнейших действий по договору о перемирии.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном
Вчера, 21:11
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль не стремится к расширению географии конфликта, заявил Блинкен
Вчера, 20:58
 
В миреИзраильПалестинаРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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