https://ria.ru/20231008/konflikt-1901362333.html

Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле

Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

Экс-командующий КСИР предположил, сколько продлится эскалация в Израиле

Активные боевые действия между Израилем и Палестиной могут продлиться еще около 10 дней, после чего при посредничестве Вашингтона и Каира возможно перемирие... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:49

2023-10-08T21:49

2023-10-08T21:55

в мире

израиль

палестина

россия

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

хезболла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901209219_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_bdf860d26b813878a20a24306adfcf4d.jpg

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Активные боевые действия между Израилем и Палестиной могут продлиться еще около 10 дней, после чего при посредничестве Вашингтона и Каира возможно перемирие между сторонами, заявил корреспонденту РИА Новости один из экс-командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), эксперт по военным вопросам Хосейн Канаани Могаддам. "По моим прогнозам, Израиль постарается возместить свой позорный проигрыш убийством жителей Газы и слепыми бомбардировками внутри сектора Газа. Возможно, эта война продлится еще 11 дней, а затем при посредничестве таких стран, как США и Египет, установится перемирие", – сказал Канаани Могаддам. Отвечая на вопрос корреспондента о том, отступят ли группы палестинского сопротивления с занятых территорий, эксперт подчеркнул, что, во-первых, еще не все силы со стороны Палестины участвуют в конфликте, и присутствие таких актеров, как ливанское движение "Хезболлах", может изменить расклад военных действий, а во-вторых, в любом случае одно из условий перемирия заключается в том, чтобы стороны остались там, где они есть, до выяснения дальнейших действий по договору о перемирии. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/post-1901360058.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901358367.html

https://ria.ru/20231008/konflikt-1901356056.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году