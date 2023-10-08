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Израиль не стремится к расширению географии конфликта, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.10.2023
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20:58 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/konflikt-1901356056.html
Израиль не стремится к расширению географии конфликта, заявил Блинкен
Израиль не стремится к расширению географии конфликта, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.10.2023
Израиль не стремится к расширению географии конфликта, заявил Блинкен
Израиль целиком сосредоточен на секторе Газа и не стремится к расширению географии конфликта, в том числе на Иран, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T20:58
2023-10-08T20:58
в мире
израиль
цены на нефть
иран
сша
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
хамас
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Израиль целиком сосредоточен на секторе Газа и не стремится к расширению географии конфликта, в том числе на Иран, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Израиль сфокусирован целиком на Газе, на том, чтобы обезопасить своих граждан, часть из которых остается под прямой угрозой прямо сейчас на собственно израильской территории, и, как я сказал, на том, чтобы сделать всё необходимое для привлечения к ответу (виновных - ред.) и не допустить повторения. На этом сосредоточен Израиль", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, возможны ли израильские удары по "спонсорам ХАМАС, таким, как Иран". При этом Блинкен заявил, что США не просили Израиль не атаковать Иран. "Единственное, что мы сказали Израилю, что мы здесь, мы вас поддерживаем, хотим обеспечить вам всю необходимую поддержку", - сказал он. Госсекретарь США рассказал, что с субботы он переговорил с коллегами из Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Ливана и многих европейских стран с тем, чтобы они использовали свое влияние для недопущения расширения конфликта. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/partiya-1901354409.html
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в мире, израиль, цены на нефть, иран, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, хамас, оон, михаил богданов
В мире, Израиль, Цены на нефть, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Хамас, ООН, Михаил Богданов
Израиль не стремится к расширению географии конфликта, заявил Блинкен

Блинкен: Израиль сосредоточен на Газе, не будет расширять географию конфликта

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Израиль целиком сосредоточен на секторе Газа и не стремится к расширению географии конфликта, в том числе на Иран, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Израиль сфокусирован целиком на Газе, на том, чтобы обезопасить своих граждан, часть из которых остается под прямой угрозой прямо сейчас на собственно израильской территории, и, как я сказал, на том, чтобы сделать всё необходимое для привлечения к ответу (виновных - ред.) и не допустить повторения. На этом сосредоточен Израиль", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, возможны ли израильские удары по "спонсорам ХАМАС, таким, как Иран".
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При этом Блинкен заявил, что США не просили Израиль не атаковать Иран. "Единственное, что мы сказали Израилю, что мы здесь, мы вас поддерживаем, хотим обеспечить вам всю необходимую поддержку", - сказал он.
Госсекретарь США рассказал, что с субботы он переговорил с коллегами из Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Ливана и многих европейских стран с тем, чтобы они использовали свое влияние для недопущения расширения конфликта.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильЦены на нефтьИранСШАБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенХамасООНМихаил Богданов
 
 
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