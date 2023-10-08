https://ria.ru/20231008/konflikt-1901309343.html

Папа Римский прокомментировал конфликт Израиля и Палестины

Папа Римский прокомментировал конфликт Израиля и Палестины - РИА Новости, 08.10.2023

Папа Римский прокомментировал конфликт Израиля и Палестины

Папа Римский Франциск призвал к прекращению вооружённых столкновений в Израиле и Палестине, заявив, что терроризм и война ведут только к смерти и страданиям. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:07

2023-10-08T15:07

2023-10-08T15:07

в мире

израиль

палестина

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

биньямин нетаньяху

хамас

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ВАТИКАН, 8 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к прекращению вооружённых столкновений в Израиле и Палестине, заявив, что терроризм и война ведут только к смерти и страданиям. "Я с волнением и болью слежу за происходящим в Израиле, где ещё с большей скоростью вспыхнуло насилие, приведя к сотням погибших и раненых. Выражаю близость к семьям жертв, молюсь за них и всех тех, кто переживает часы ужаса и тревоги", - заявил он после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. Понтифик призвал к прекращению "вооружённых нападений" и осознанию того, что "терроризм и война не ведут ни к кому решению, а только к смерти и страданиям многих невинных". "Война - это поражение, каждая война - это поражение", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца с предложением молиться "за мир в Израиле и Палестине". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901144910.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901308301.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901307127.html

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в мире, израиль, палестина, россия, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году