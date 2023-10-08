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США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе - РИА Новости, 08.10.2023
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16:20 08.10.2023 (обновлено: 16:36 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901321154.html
США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе
США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе - РИА Новости, 08.10.2023
США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе
США предостерегают ливанское движение Хезболлах от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:20
2023-10-08T16:36
в мире
сша
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. США предостерегают ливанское движение Хезболлах от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN."Президент Байден был предельно ясен в донесении до каждого где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, - не делайте этого. Будь то север с "Хезболлах" и Ливаном, Западный берег или где-то еще", - сказал он."Мы передали этот сигнал очень внятно – напрямую и через другие страны", - добавил Блинкен.По его словам, это делается для того, чтобы не допустить "открытия нового фронта в этом конфликте, в том числе со стороны "Хезболлах" в Ливане".
https://ria.ru/20231008/izrail-1901300014.html
https://ria.ru/20231007/granitsa-1901213307.html
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в мире, сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, энтони блинкен
В мире, США, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Энтони Блинкен
США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе

США предостерегли "Хезболлах" от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в Газе

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. США предостерегают ливанское движение Хезболлах от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Президент Байден был предельно ясен в донесении до каждого где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, - не делайте этого. Будь то север с "Хезболлах" и Ливаном, Западный берег или где-то еще", - сказал он.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Армия Израиля заявила о предупредительном огне в сторону Ливана
Вчера, 14:02
"Мы передали этот сигнал очень внятно – напрямую и через другие страны", - добавил Блинкен.
По его словам, это делается для того, чтобы не допустить "открытия нового фронта в этом конфликте, в том числе со стороны "Хезболлах" в Ливане".
Граница Израиля с Ливаном - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Силы ООН увеличили присутствие на границе Ливана и Израиля
7 октября, 20:21
 
В миреСШАХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванЭнтони Блинкен
 
 
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