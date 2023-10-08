https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901321154.html

США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе

США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе - РИА Новости, 08.10.2023

США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе

США предостерегают ливанское движение Хезболлах от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:20

2023-10-08T16:20

2023-10-08T16:36

в мире

сша

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. США предостерегают ливанское движение Хезболлах от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN."Президент Байден был предельно ясен в донесении до каждого где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, - не делайте этого. Будь то север с "Хезболлах" и Ливаном, Западный берег или где-то еще", - сказал он."Мы передали этот сигнал очень внятно – напрямую и через другие страны", - добавил Блинкен.По его словам, это делается для того, чтобы не допустить "открытия нового фронта в этом конфликте, в том числе со стороны "Хезболлах" в Ливане".

https://ria.ru/20231008/izrail-1901300014.html

https://ria.ru/20231007/granitsa-1901213307.html

сша

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, энтони блинкен