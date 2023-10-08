https://ria.ru/20231008/kherson-1901293411.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20 и склад боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:29

2023-10-08T13:29

2023-10-08T13:29

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20 и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231008/khod-1901281590.html

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херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность