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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/kherson-1901293411.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20 и склад боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:29
2023-10-08T13:29
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20 и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили более 40 украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20 и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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