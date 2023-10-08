https://ria.ru/20231008/khamas-1901318819.html

Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ

Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ

Израильскую разведку застала врасплох операция палестинского движения ХАМАС, а также методы проникновения его бойцов на территорию Израиля, сообщает газета New... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:08

2023-10-08T16:08

2023-10-08T18:52

в мире

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израильскую разведку застала врасплох операция палестинского движения ХАМАС, а также методы проникновения его бойцов на территорию Израиля, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Нападение ХАМАС в субботу застало врасплох сотрудников израильской разведки, особенно методы, которые боевики использовали, чтобы проникнуть (на территорию) Израиля и покинуть (ее)", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на военного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. По данным газеты, израильская разведка получала свидетельства того, что ХАМАС готовит крупную операцию, но не могла составить из них четкую картину. Американские чиновники также заявили, что ударам ХАМАС в субботу не предшествовало тактическое предупреждение. "Израиль, скорее всего, ответит с применением силы и, возможно, вторжением в Газу", - отмечает газета, ссылаясь на оценки высокопоставленного военного чиновника. По мнению одного из должностных лиц, операция ХАМАС может изменить стратегических подход Израиля к движению и сектору Газа. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/aviaudar-1901317292.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901296564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году