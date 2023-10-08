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Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023
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16:08 08.10.2023 (обновлено: 18:52 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/khamas-1901318819.html
Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ
Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023
Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ
Израильскую разведку застала врасплох операция палестинского движения ХАМАС, а также методы проникновения его бойцов на территорию Израиля, сообщает газета New... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:08
2023-10-08T18:52
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израильскую разведку застала врасплох операция палестинского движения ХАМАС, а также методы проникновения его бойцов на территорию Израиля, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Нападение ХАМАС в субботу застало врасплох сотрудников израильской разведки, особенно методы, которые боевики использовали, чтобы проникнуть (на территорию) Израиля и покинуть (ее)", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на военного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. По данным газеты, израильская разведка получала свидетельства того, что ХАМАС готовит крупную операцию, но не могла составить из них четкую картину. Американские чиновники также заявили, что ударам ХАМАС в субботу не предшествовало тактическое предупреждение. "Израиль, скорее всего, ответит с применением силы и, возможно, вторжением в Газу", - отмечает газета, ссылаясь на оценки высокопоставленного военного чиновника. По мнению одного из должностных лиц, операция ХАМАС может изменить стратегических подход Израиля к движению и сектору Газа. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/aviaudar-1901317292.html
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Разведку Израиля застала врасплох операция ХАМАС, пишут СМИ

NYT: разведку Израиля застали врасплох методы проникновения членов ХАМАС

© AP Photo / Moti MilrodПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Moti Milrod
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израильскую разведку застала врасплох операция палестинского движения ХАМАС, а также методы проникновения его бойцов на территорию Израиля, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
"Нападение ХАМАС в субботу застало врасплох сотрудников израильской разведки, особенно методы, которые боевики использовали, чтобы проникнуть (на территорию) Израиля и покинуть (ее)", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на военного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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По данным газеты, израильская разведка получала свидетельства того, что ХАМАС готовит крупную операцию, но не могла составить из них четкую картину. Американские чиновники также заявили, что ударам ХАМАС в субботу не предшествовало тактическое предупреждение.
"Израиль, скорее всего, ответит с применением силы и, возможно, вторжением в Газу", - отмечает газета, ссылаясь на оценки высокопоставленного военного чиновника.
По мнению одного из должностных лиц, операция ХАМАС может изменить стратегических подход Израиля к движению и сектору Газа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В миреИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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