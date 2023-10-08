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Посольство Израиля в США рассказало о похищении граждан бойцами ХАМАС
Посольство Израиля в США рассказало о похищении граждан бойцами ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Посольство Израиля в США рассказало о похищении граждан бойцами ХАМАС
По меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС, сообщает посольство Израиля в США в соцсети X. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:10
2023-10-08T12:10
2023-10-08T12:10
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хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС, сообщает посольство Израиля в США в соцсети X. "Более 300 израильтян убиты, более 1,8 тысячи ранены, было выпущено свыше 5 тысяч ракет, похищено 100 гражданских лиц и военных", - говорится в сообщении диппредставительства. Отмечается, что погибли 27 служащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и 30 израильских полицейских. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html
https://ria.ru/20231008/palestina-1901279328.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, россия, сша, биньямин нетаньяху, михаил богданов, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Армия обороны Израиля, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство Израиля в США рассказало о похищении граждан бойцами ХАМАС
Посольство Израиля в США: бойцы ХАМАС похитили не менее ста мирных жителей