https://ria.ru/20231008/khamas-1901284004.html

Посольство Израиля в США рассказало о похищении граждан бойцами ХАМАС

Посольство Израиля в США рассказало о похищении граждан бойцами ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

Посольство Израиля в США рассказало о похищении граждан бойцами ХАМАС

По меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС, сообщает посольство Израиля в США в соцсети X. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:10

2023-10-08T12:10

2023-10-08T12:10

в мире

израиль

россия

сша

биньямин нетаньяху

михаил богданов

армия обороны израиля

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19931/21/199312193_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_79f21fe0abbda2fcb839bcab49deccc3.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС, сообщает посольство Израиля в США в соцсети X. "Более 300 израильтян убиты, более 1,8 тысячи ранены, было выпущено свыше 5 тысяч ракет, похищено 100 гражданских лиц и военных", - говорится в сообщении диппредставительства. Отмечается, что погибли 27 служащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и 30 израильских полицейских. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html

https://ria.ru/20231008/palestina-1901279328.html

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, биньямин нетаньяху, михаил богданов, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году