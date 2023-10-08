https://ria.ru/20231008/khamas-1901277154.html

ХАМАС выпустило еще сто ракет по Сдероту

ХАМАС выпустило еще сто ракет по Сдероту - РИА Новости, 08.10.2023

ХАМАС выпустило еще сто ракет по Сдероту

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили еще 100 ракет по израильскому городу Сдерот. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:08

2023-10-08T11:08

2023-10-08T11:21

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили еще 100 ракет по израильскому городу Сдерот."Бригады "Аль-Кассам" нанесли сейчас крупный ракетный удар по оккупированному Сдероту, выпустив 100 ракет в ответ на обстрел убежищ", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году