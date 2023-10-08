https://ria.ru/20231008/khamas-1901265574.html

В Израиле военные выявили пять бойцов ХАМАС

В Израиле военные выявили пять бойцов ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле военные выявили пять бойцов ХАМАС

Военнослужащие ВМС ЦАХАЛ за последние несколько часов выявили пятерых бойцов ХАМАС в районе пляжа Зиким на территории Израиля, по ним был нанесен удар, следует... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:31

2023-10-08T09:31

2023-10-08T14:25

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михаил богданов

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВМС ЦАХАЛ за последние несколько часов выявили пятерых бойцов ХАМАС в районе пляжа Зиким на территории Израиля, по ним был нанесен удар, следует из сообщения Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "За последние несколько часов военнослужащие ВМС ЦАХАЛ выявили пятерых бойцов ХАМАС в районе пляжа Зиким на израильской территории. Военнослужащие военно-морских сил ЦАХАЛ нанесли удар по террористам и предотвратили проникновение в гражданские районы", - говорится в сообщении. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение участников движения ХАМАС на пляже Зиким Уничтожение участников движения ХАМАС на пляже Зиким 2023-10-08T09:31 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году