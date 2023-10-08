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Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке - РИА Новости, 08.10.2023
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14:10 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/kakhovka-1901301046.html
Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке
Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке - РИА Новости, 08.10.2023
Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения партии "Единая Россия" в Новой... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:10
2023-10-08T14:10
происшествия
россия
новая каховка
херсонская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения партии "Единая Россия" в Новой Каховке Владимира Малова, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения политической партии в Херсонской области. Следственными органами СК РФ по Херсонской области по факту подрыва автомобиля в Новой Каховке, в результате которого от полученных ранений наступила смерть секретаря местного отделения политической партии Владимира Малова, возбуждено уголовное делу об убийстве", - говорится в сообщении. Утром в субботу сенатор РФ от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич сообщал о подрыве автомобиля Малова и его госпитализации в крайне тяжелом состоянии. Позднее в оперштабе администрации города заявили, что политик скончался в больнице. "К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, принимаются необходимые меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", - добавляется в сообщении.
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россия
новая каховка
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происшествия, россия, новая каховка, херсонская область , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке

Бастрыкин контролирует расследование убийства секретаря ЕР в Новой Каховке

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения партии "Единая Россия" в Новой Каховке Владимира Малова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения политической партии в Херсонской области. Следственными органами СК РФ по Херсонской области по факту подрыва автомобиля в Новой Каховке, в результате которого от полученных ранений наступила смерть секретаря местного отделения политической партии Владимира Малова, возбуждено уголовное делу об убийстве", - говорится в сообщении.
Утром в субботу сенатор РФ от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич сообщал о подрыве автомобиля Малова и его госпитализации в крайне тяжелом состоянии. Позднее в оперштабе администрации города заявили, что политик скончался в больнице.
"К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, принимаются необходимые меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНовая КаховкаХерсонская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
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