Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке
Бастрыкин контролирует расследование убийства секретаря ЕР в Новой Каховке
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения партии "Единая Россия" в Новой Каховке Владимира Малова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения политической партии в Херсонской области. Следственными органами СК РФ по Херсонской области по факту подрыва автомобиля в Новой Каховке, в результате которого от полученных ранений наступила смерть секретаря местного отделения политической партии Владимира Малова, возбуждено уголовное делу об убийстве", - говорится в сообщении.
Утром в субботу сенатор РФ от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич сообщал о подрыве автомобиля Малова и его госпитализации в крайне тяжелом состоянии. Позднее в оперштабе администрации города заявили, что политик скончался в больнице.
"К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, принимаются необходимые меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", - добавляется в сообщении.