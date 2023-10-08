https://ria.ru/20231008/kakhovka-1901301046.html

Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке

Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке - РИА Новости, 08.10.2023

Бастрыкин контролирует расследование убийства члена ЕР в Новой Каховке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения партии "Единая Россия" в Новой... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:10

2023-10-08T14:10

2023-10-08T14:10

происшествия

россия

новая каховка

херсонская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения партии "Единая Россия" в Новой Каховке Владимира Малова, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве секретаря отделения политической партии в Херсонской области. Следственными органами СК РФ по Херсонской области по факту подрыва автомобиля в Новой Каховке, в результате которого от полученных ранений наступила смерть секретаря местного отделения политической партии Владимира Малова, возбуждено уголовное делу об убийстве", - говорится в сообщении. Утром в субботу сенатор РФ от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич сообщал о подрыве автомобиля Малова и его госпитализации в крайне тяжелом состоянии. Позднее в оперштабе администрации города заявили, что политик скончался в больнице. "К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, принимаются необходимые меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231002/obstrely-1900056032.html

россия

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новая каховка, херсонская область , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), единая россия