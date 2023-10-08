Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/izrail-1901358367.html
Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном
Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном - РИА Новости, 08.10.2023
Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:11
2023-10-08T21:11
в мире
израиль
россия
палестина
ллойд остин
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901282285_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2967db8eea90fc5543f0a41829cc4fd1.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны. "Мы следим также и за севером. С полной готовностью мы полностью координируемся с центральным командованием Пентагона. (Глава генштаба) Халеви только что закончил разговор с генералом (начальником генштаба Центрального командования) Курилла и проведет еще один разговор в ближайшие часы", - говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари. Он отметил, что ХАМАС "более жестоки, чем боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). По его словам, Израиль заплатил высокую цену и впереди его ждут тяжелые дни, но безопасность израильтян будет восстановлена. Хагари обвинил ХАМАС в том, что его бойцы прячутся среди мирных жителей. "Те, кто атакуют нас со всего Ближнего Востока, получат решительную агрессию в ответ", - заявил Хагари. США оперативно помогут армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы, объявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/partiya-1901354409.html
https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901321154.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901282285_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e64e9abf165bdf30abb6eb7bfa030399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, палестина, ллойд остин, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Ллойд Остин, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном

ЦАХАЛ заявила о координации своих действий с центральным командованием Пентагона

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.
«
"Мы следим также и за севером. С полной готовностью мы полностью координируемся с центральным командованием Пентагона. (Глава генштаба) Халеви только что закончил разговор с генералом (начальником генштаба Центрального командования) Курилла и проведет еще один разговор в ближайшие часы", - говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.
Он отметил, что ХАМАС "более жестоки, чем боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).
По его словам, Израиль заплатил высокую цену и впереди его ждут тяжелые дни, но безопасность израильтян будет восстановлена.
Хагари обвинил ХАМАС в том, что его бойцы прячутся среди мирных жителей. "Те, кто атакуют нас со всего Ближнего Востока, получат решительную агрессию в ответ", - заявил Хагари.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Байден сообщил Нетаньяху об отправке Израилю первой партии военной помощи
Вчера, 20:48
США оперативно помогут армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы, объявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
США предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в эскалацию в Газе
Вчера, 16:20
 
В миреИзраильРоссияПалестинаЛлойд ОстинБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала