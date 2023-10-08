Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном
ЦАХАЛ заявила о координации своих действий с центральным командованием Пентагона
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.
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"Мы следим также и за севером. С полной готовностью мы полностью координируемся с центральным командованием Пентагона. (Глава генштаба) Халеви только что закончил разговор с генералом (начальником генштаба Центрального командования) Курилла и проведет еще один разговор в ближайшие часы", - говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.
Он отметил, что ХАМАС "более жестоки, чем боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).
По его словам, Израиль заплатил высокую цену и впереди его ждут тяжелые дни, но безопасность израильтян будет восстановлена.
Хагари обвинил ХАМАС в том, что его бойцы прячутся среди мирных жителей. "Те, кто атакуют нас со всего Ближнего Востока, получат решительную агрессию в ответ", - заявил Хагари.
США оперативно помогут армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы, объявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.