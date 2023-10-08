https://ria.ru/20231008/izrail-1901358367.html

Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном

Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:11

2023-10-08T21:11

2023-10-08T21:11

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израиль

россия

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хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны. "Мы следим также и за севером. С полной готовностью мы полностью координируемся с центральным командованием Пентагона. (Глава генштаба) Халеви только что закончил разговор с генералом (начальником генштаба Центрального командования) Курилла и проведет еще один разговор в ближайшие часы", - говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари. Он отметил, что ХАМАС "более жестоки, чем боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). По его словам, Израиль заплатил высокую цену и впереди его ждут тяжелые дни, но безопасность израильтян будет восстановлена. Хагари обвинил ХАМАС в том, что его бойцы прячутся среди мирных жителей. "Те, кто атакуют нас со всего Ближнего Востока, получат решительную агрессию в ответ", - заявил Хагари. США оперативно помогут армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы, объявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/partiya-1901354409.html

https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901321154.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, палестина, ллойд остин, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году