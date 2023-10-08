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В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2023
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18:21 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/izrail-1901335035.html
В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ
В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2023
В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ
Три гражданина Китая получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта, сообщило в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:21
2023-10-08T18:21
в мире
израиль
китай
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
армия обороны израиля
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Три гражданина Китая получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта, сообщило в воскресенье издание Global Times со ссылкой на китайско-израильскую торговую палату. Как сообщили изданию в торговой палате, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в живот, один в ногу, а третьего обнаружили в больнице с серьезным ранением. Уточняется, что все трое пострадавших проходят лечение, их жизням ничего не угрожает. Кроме того, посольство Китая в Израиле, а также китайские компании и общины занимаются поиском еще четверых пропавших граждан КНР. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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в мире, израиль, китай, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Китай, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ

Global Times: в Израиле ранены три гражданина КНР, еще четверо пропали без вести

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Три гражданина Китая получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта, сообщило в воскресенье издание Global Times со ссылкой на китайско-израильскую торговую палату.
Как сообщили изданию в торговой палате, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в живот, один в ногу, а третьего обнаружили в больнице с серьезным ранением.
Уточняется, что все трое пострадавших проходят лечение, их жизням ничего не угрожает.
Кроме того, посольство Китая в Израиле, а также китайские компании и общины занимаются поиском еще четверых пропавших граждан КНР.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
Вчера, 16:15
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильКитайРоссияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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