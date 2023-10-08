https://ria.ru/20231008/izrail-1901335035.html

В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ

В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ

Три гражданина Китая получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта, сообщило в... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:21

2023-10-08T18:21

2023-10-08T18:21

в мире

израиль

китай

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

армия обороны израиля

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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Три гражданина Китая получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта, сообщило в воскресенье издание Global Times со ссылкой на китайско-израильскую торговую палату. Как сообщили изданию в торговой палате, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в живот, один в ногу, а третьего обнаружили в больнице с серьезным ранением. Уточняется, что все трое пострадавших проходят лечение, их жизням ничего не угрожает. Кроме того, посольство Китая в Израиле, а также китайские компании и общины занимаются поиском еще четверых пропавших граждан КНР. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, китай, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году