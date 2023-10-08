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Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.10.2023
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17:31 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/izrail-1901329908.html
Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен
Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.10.2023
Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен
США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:31
2023-10-08T17:31
в мире
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
михаил богданов
хамас
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. "В этом конкретном случае мы не видели пока свидетельств того, что Иран отдал приказ о проведении этой атаки или стоял за ней, но между ними (Ираном и ХАМАС - ред.), конечно, давние отношения", - сказал он. По словам Блинкена, движение ХАМАС не было бы тем, чем оно сейчас является, без помощи Ирана, который в том числе за это подвергается санкциям со стороны США. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/iran-1901322518.html
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в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен

Блинкен: США не видели свидетельств того, что Иран приказал атаковать Израиль

© AP Photo / Hatem MoussaЗапуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"В этом конкретном случае мы не видели пока свидетельств того, что Иран отдал приказ о проведении этой атаки или стоял за ней, но между ними (Ираном и ХАМАС - ред.), конечно, давние отношения", - сказал он.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада"
Вчера, 16:26
По словам Блинкена, движение ХАМАС не было бы тем, чем оно сейчас является, без помощи Ирана, который в том числе за это подвергается санкциям со стороны США.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Вчера, 14:58
 
В миреИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенМихаил БогдановХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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