Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен
Блинкен: США не видели свидетельств того, что Иран приказал атаковать Израиль
© AP Photo / Hatem MoussaЗапуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"В этом конкретном случае мы не видели пока свидетельств того, что Иран отдал приказ о проведении этой атаки или стоял за ней, но между ними (Ираном и ХАМАС - ред.), конечно, давние отношения", - сказал он.
По словам Блинкена, движение ХАМАС не было бы тем, чем оно сейчас является, без помощи Ирана, который в том числе за это подвергается санкциям со стороны США.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.