https://ria.ru/20231008/izrail-1901329908.html

Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен

Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.10.2023

Доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль нет, заявил Блинкен

США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:31

2023-10-08T17:31

2023-10-08T17:31

в мире

израиль

иран

сша

биньямин нетаньяху

энтони блинкен

михаил богданов

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870816016_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_59a98bf35fd5a145bbe15f0616c06887.jpg

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. "В этом конкретном случае мы не видели пока свидетельств того, что Иран отдал приказ о проведении этой атаки или стоял за ней, но между ними (Ираном и ХАМАС - ред.), конечно, давние отношения", - сказал он. По словам Блинкена, движение ХАМАС не было бы тем, чем оно сейчас является, без помощи Ирана, который в том числе за это подвергается санкциям со стороны США. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/iran-1901322518.html

https://ria.ru/20231008/iran-1901307693.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году