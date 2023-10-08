https://ria.ru/20231008/izrail-1901314583.html

В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле

В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле

Пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров в интервью кишиневскому изданию NewsMaker сообщил, что в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:42

2023-10-08T15:42

2023-10-08T15:42

в мире

израиль

молдавия

россия

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152243/62/1522436250_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_a1c8e0b7df4922a4bbbd185264710638.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров в интервью кишиневскому изданию NewsMaker сообщил, что в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан, и просьб о помощи не поступало. "Официально в стране зарегистрировано около 20 тысяч граждан Молдовы. Их количество варьирует с учетом сезонных работ. Подавляющее большинство из них проживает в центральных и северных регионах. В настоящее время просьб о помощи не поступало", — сказал Захаров. По его словам, сотрудники молдавского посольства работают круглосуточно, и любой гражданин может обратиться в любое время дня и ночи. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ранее президент Молдавии Майя Санду осудила насилие в отношении жителей Израиля, а премьер-министр республики Дорин Речан также заявил о солидарности с Израилем на фоне эскалации насилия в стране.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901289342.html

https://ria.ru/20231008/britanets-1901308393.html

израиль

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, молдавия, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, майя санду