В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле
МИД: в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров в интервью кишиневскому изданию NewsMaker сообщил, что в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан, и просьб о помощи не поступало.
"Официально в стране зарегистрировано около 20 тысяч граждан Молдовы. Их количество варьирует с учетом сезонных работ. Подавляющее большинство из них проживает в центральных и северных регионах. В настоящее время просьб о помощи не поступало", — сказал Захаров.
По его словам, сотрудники молдавского посольства работают круглосуточно, и любой гражданин может обратиться в любое время дня и ночи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее президент Молдавии Майя Санду осудила насилие в отношении жителей Израиля, а премьер-министр республики Дорин Речан также заявил о солидарности с Израилем на фоне эскалации насилия в стране.