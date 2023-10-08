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В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
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15:42 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/izrail-1901314583.html
В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле
В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле
Пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров в интервью кишиневскому изданию NewsMaker сообщил, что в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:42
2023-10-08T15:42
в мире
израиль
молдавия
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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КИШИНЕВ, 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров в интервью кишиневскому изданию NewsMaker сообщил, что в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан, и просьб о помощи не поступало. "Официально в стране зарегистрировано около 20 тысяч граждан Молдовы. Их количество варьирует с учетом сезонных работ. Подавляющее большинство из них проживает в центральных и северных регионах. В настоящее время просьб о помощи не поступало", — сказал Захаров. По его словам, сотрудники молдавского посольства работают круглосуточно, и любой гражданин может обратиться в любое время дня и ночи. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ранее президент Молдавии Майя Санду осудила насилие в отношении жителей Израиля, а премьер-министр республики Дорин Речан также заявил о солидарности с Израилем на фоне эскалации насилия в стране.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901289342.html
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в мире, израиль, молдавия, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, майя санду
В мире, Израиль, Молдавия, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Майя Санду
В Кишиневе рассказали, сколько граждан Молдавии зарегистрировано в Израиле

МИД: в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров в интервью кишиневскому изданию NewsMaker сообщил, что в Израиле зарегистрировано около 20 тысяч молдавских граждан, и просьб о помощи не поступало.
"Официально в стране зарегистрировано около 20 тысяч граждан Молдовы. Их количество варьирует с учетом сезонных работ. Подавляющее большинство из них проживает в центральных и северных регионах. В настоящее время просьб о помощи не поступало", — сказал Захаров.
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По его словам, сотрудники молдавского посольства работают круглосуточно, и любой гражданин может обратиться в любое время дня и ночи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее президент Молдавии Майя Санду осудила насилие в отношении жителей Израиля, а премьер-министр республики Дорин Речан также заявил о солидарности с Израилем на фоне эскалации насилия в стране.
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В миреИзраильМолдавияРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны ИзраиляМайя Санду
 
 
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