В Израиле в ближайшие два дня отменят уроки
Командование тыла Израиля приказало на ближайшие два дня отменить уроки
© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Командование служб тыла Израиля приказало отменить на ближайшие два дня все уроки в школах по всей стране, сообщает газета Haaretz.
"Командование тыла приказывает: в ближайшие два дня по всему Израилю не будут проводиться занятия", - говорится в сообщении.
Накануне Министерство образования Израиля сообщало, что школы и детские сады по всей стране останутся закрытыми в воскресенье на фоне эскалации конфликта.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.