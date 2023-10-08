https://ria.ru/20231008/izrail-1901307127.html

Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ

Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.10.2023

Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила о создании ситуационного центра для сбора информации об израильтянах, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:55

2023-10-08T14:55

2023-10-08T14:58

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

в мире

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о создании ситуационного центра для сбора информации об израильтянах, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на военное ведомство."Армия обороны Израиля заявила, что создала ситуационный центр, чтобы сосредоточиться на сборе точной информации об израильтянах, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.Согласно данным издания, задачей группы будет создание "ситуационной картины" для поиска солдат и гражданских лиц.Также сообщается, что полиция и командование тыла израильской армии создали оперативный центр для идентификации погибших с использованием образцов ДНК, предоставленных семьями.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

израиль

палестина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, в мире, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас