Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ
Times of Israel: ЦАХАЛ создаст центр для сбора информации о пленных израильтянах
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о создании ситуационного центра для сбора информации об израильтянах, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на военное ведомство.
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"Армия обороны Израиля заявила, что создала ситуационный центр, чтобы сосредоточиться на сборе точной информации об израильтянах, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Согласно данным издания, задачей группы будет создание "ситуационной картины" для поиска солдат и гражданских лиц.
Также сообщается, что полиция и командование тыла израильской армии создали оперативный центр для идентификации погибших с использованием образцов ДНК, предоставленных семьями.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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