Рейтинг@Mail.ru
Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 08.10.2023 (обновлено: 14:58 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901307127.html
Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ
Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.10.2023
Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля заявила о создании ситуационного центра для сбора информации об израильтянах, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:55
2023-10-08T14:58
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
в мире
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7e245c29b535e51861dc17b744ae076.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о создании ситуационного центра для сбора информации об израильтянах, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на военное ведомство."Армия обороны Израиля заявила, что создала ситуационный центр, чтобы сосредоточиться на сборе точной информации об израильтянах, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.Согласно данным издания, задачей группы будет создание "ситуационной картины" для поиска солдат и гражданских лиц.Также сообщается, что полиция и командование тыла израильской армии создали оперативный центр для идентификации погибших с использованием образцов ДНК, предоставленных семьями.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58e0f25592a35f0eedbb42debb78c152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, в мире, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, В мире, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас
Информацию о пленных израильтянах будет собирать ситуационный центр ЦАХАЛ

Times of Israel: ЦАХАЛ создаст центр для сбора информации о пленных израильтянах

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о создании ситуационного центра для сбора информации об израильтянах, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на военное ведомство.
«
"Армия обороны Израиля заявила, что создала ситуационный центр, чтобы сосредоточиться на сборе точной информации об израильтянах, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Согласно данным издания, задачей группы будет создание "ситуационной картины" для поиска солдат и гражданских лиц.
Также сообщается, что полиция и командование тыла израильской армии создали оперативный центр для идентификации погибших с использованием образцов ДНК, предоставленных семьями.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль ввел пункт Основного закона об официальном объявлении войны
14:50
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаВ миреБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала