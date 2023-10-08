https://ria.ru/20231008/izrail-1901301717.html
Израильским министрам запретили посещать южную часть страны
Израильским министрам запретили посещать южную часть страны - РИА Новости, 08.10.2023
Израильским министрам запретили посещать южную часть страны
Израильским министрам велели избегать посещения южной части Израиля, арабских населенных пунктов из соображений безопасности, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:17
2023-10-08T14:17
2023-10-08T14:45
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израильским министрам велели избегать посещения южной части Израиля, арабских населенных пунктов из соображений безопасности, сообщает портал Ynet."Израильским министрам предписали избегать посещать южный Израиль до тех пор, пока не будет получена иная рекомендация из соображений безопасности", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что чиновникам помимо этого велели избегать дорог, которые подвержены атакам, а также арабских городов и деревень.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901303848.html
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Разрушенные здания и сгоревшие машины в израильском городе Ашкелон
Разрушенные здания и сгоревшие машины в израильском городе Ашкелон после массированного ракетного удара боевиками ХАМАС
2023-10-08T14:17
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас
Израильским министрам запретили посещать южную часть страны
Израильским министрам запретили посещать юг страны и арабские населенные пункты