Армия Израиля заявила о предупредительном огне в сторону Ливана
Армия Израиля заявила о предупредительном огне в сторону "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о предупредительных выстрелах в сторону членов движения "Хезболла" на границе с Ливаном на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Times of Israel.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - ред.) произвел предупредительные выстрелы по ряду подозреваемых в районе объекта инфраструктуры, который сегодня был обстрелян в Хар Дове (фермы Шебаа на границе с Ливаном - ред.)", - приводит газета заявление ведомства.
Согласно источникам издания, члены "Хезболлы" пытались восстановить палатку, которую ранее израильская армия подвергла бомбардировке.
Ранее израильский телеканал i24 News сообщал, что жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением "Хезболла".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.