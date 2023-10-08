Армия Израиля предупредила о жестких ударах по сектору Газа
Израиль предупредил о жестких ударах по сектору Газа в ответ на операцию ХАМАС
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные на границе с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные на границе с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет "жесткие удары" по сектору Газа в ответ на действия палестинского движения ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя армии.
"Армия обороны Израиля нанесет "жесткие удары внутри сектора Газа" в ответ на вторжение ХАМАС", - говорится в сообщении телеканала.
"Армия обороны Израиля готова, если насилие в Газе распространится на Западный берег или северную границу Израиля с Ливаном", - добавил представитель армии.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.