https://ria.ru/20231008/izrail-1901296564.html
Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС
Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС
Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС и нанесении ударов по судам "Исламского джихада" в секторе Газа. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:41
2023-10-08T13:41
2023-10-08T13:46
в мире
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хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС и нанесении ударов по судам "Исламского джихада" в секторе Газа."За ночь были нейтрализованы пять судов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль, также нанесены удары по судам "Исламского джихада", пришвартованным в Газе", - сообщила армия в пресс-релизе.Армия отмечает, что катера были подготовлены для атак по Израилю.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля . Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901295876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Хамас, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху
Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по судам "Исламского джихада"
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС и нанесении ударов по судам "Исламского джихада" в секторе Газа.
"За ночь были нейтрализованы пять судов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль, также нанесены удары по судам "Исламского джихада", пришвартованным в Газе", - сообщила армия в пресс-релизе.
Израиль начал эвакуацию в пяти населенных пунктах вблизи сектора Газа
Армия отмечает, что катера были подготовлены для атак по Израилю.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля . Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов