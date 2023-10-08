https://ria.ru/20231008/izrail-1901295876.html

Израиль начал эвакуацию в пяти населенных пунктах вблизи сектора Газа

Израиль начал эвакуацию в пяти населенных пунктах вблизи сектора Газа - РИА Новости, 08.10.2023

Израиль начал эвакуацию в пяти населенных пунктах вблизи сектора Газа

Армия Израиля заявила в воскресенье о начале эвакуации пяти населенных пунктов у линии разграничения с сектором Газа. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:37

2023-10-08T13:37

2023-10-08T14:24

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила в воскресенье о начале эвакуации пяти населенных пунктов у линии разграничения с сектором Газа."В данный момент идет эвакуация населенных пунктов вблизи линии разграничения - Урим, Беэри, Нахаль Оз, Нетив Ха-Асара, Циким, жителей просят покинуть дома в соответствии с оперативной оценкой ситуации. Эвакуация продолжится в зависимости от оценки ситуации", - сообщила армия в пресс-релизе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля . Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году