Израиль начал эвакуацию в пяти населенных пунктах вблизи сектора Газа
Армия Израиля начала эвакуацию жителей пяти населенных пунктах у сектора Газа
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила в воскресенье о начале эвакуации пяти населенных пунктов у линии разграничения с сектором Газа.
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"В данный момент идет эвакуация населенных пунктов вблизи линии разграничения - Урим, Беэри, Нахаль Оз, Нетив Ха-Асара, Циким, жителей просят покинуть дома в соответствии с оперативной оценкой ситуации. Эвакуация продолжится в зависимости от оценки ситуации", - сообщила армия в пресс-релизе.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля . Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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